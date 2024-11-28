Eski İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail basınına açıklamalarda bulundu. Gantz, Hamas tarafından Gazze'de tutulan esirlerin “siyasi nedenlerle” henüz iade edilmediğini söyledi. Gantz, “Rehineleri koruyamadığımız ve onları terk ettiğimiz gerçeğini inkar edemeyiz ve bunu düzeltmeliyiz” dedi. Rehinelerin en kısa sürede evlerine dönmelerini sağlamak için Hamas ile bir ateşkes anlaşmasına varılmasının aciliyetine de değinen İsrailli siyasetçi, “onların güvenliği için tek yol bu” dedi.



“Ateşkes bir hata”

Hizbullah ve İsrail arasında varilan ateşkese de değinen Benny Gantz, ateşkes anlaşmasını “hata” olarak değerlendirdi. Gantz, “Hizbullah'ın boyutunu daha da azaltacak çok daha güçlü bir anlaşmaya varılabilirdi ve hükümet zoraki bir ateşkesi seçerek hata yaptı” ifadelerini kullandı.

Haziran ayında savaş kabinesinden istifa etmesinden bu yana iktidardan uzak olan Gantz, Başbakan Netanyahu hükümetine karşıtlığı ile dikkat çekiyor.