Edinilen bilgilere göre İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı aldı. Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.

İsrail, seyahat tavsiyesini en üst düzeye çıkardıktan günler sonra Büyükelçi Irit Lillian da dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye'den geri çekiyor.

Middle East Eye'ın yer verdiği bilgilere göre; İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Salı günü İsrailli yolcuların hedef alınabileceği endişesiyle Türkiye'ye seyahat edilmemesi yönünde bir uyarı yayınladı.

Konsey, seyahat tavsiyesini en yüksek seviye olan dörde çıkardıktan sonra Türkiye'deki tüm İsrail vatandaşlarını mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Haberde diplomatların bugün iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk ettikleri bilgisine yer verildi.