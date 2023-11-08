Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ın yerel tohumlarının kaybolmasının önüne geçip gelecek nesillere aktarabilmek için başlattığı "Ata Tohumları" projesinden elde edilen fideler vatandaşlar ile buluşturulmaya devam ediyor. Onlarca farklı sebze ve meyvenin farklı varyantından elde edilen fideler, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Başkan Çerçioğlu'nun talimatı ile dağıtımı yapılan fidelere vatandaşlar yoğun talep gösterirken, kış sebzelerinden oluşan karnabahar, lahana, brokoli ve marul fidelerini almak isteyen vatandaşlar fideleri almak için adeta birbiriyle yarıştı. Vatandaşlar için Kent Meydanı’na getirilen 150 bin fide ise yoğun ilgi sonrasında yarım saatte bitti.



“İsrail tohumlarını istemiyoruz”

İsrail tohumlarını istemediklerini ve projeye sahip çıkılarak İsrail tohumlarına olan bağımlılığın önüne geçileceğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Her yıl zaten bu dağıtımı yapıyoruz. Bu yıl da kışlık tohumları hazırladık. Toplam 1,5 milyon üretim yaptık. Bugün burada 150 bin adet fidemizi dağıtıyoruz. Karnabahar, brokoli, marul ve lahana olmak üzere kış sebzelerimiz var. Bunları vatandaşlarımız balkonlarındaki saksılarda üretebilirler, dikebilirler. İlla bahçeleri olması zorunda değil. Asıl buradaki amacımız yerli tohumlarımızı gelecek nesillere aktarabilmek. Kaybetmemek. Biz bu işe 10 yıl önce başladık ve devam ediyoruz. O zaman da söylemiştim. Yerli ve milli tohumlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Her sene söylerim. İsrail’den gelen tohumları istemiyoruz. Kendi tohumlarımız diyoruz” dedi.



“Yerli tohumlarımızı çoğaltmalıyız”

Yerli ve milli tohumların çoğaltılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlardan Ahmet Akşit, “Aldığım fideleri oğlumun çiftliğine dikeceğim. Oradan tohumlarını alıp yetiştireceğim. Ancak yetkililere de söyledim. Herkesten hiç olmazsa fidan başına 10 kuruş alsınlar. Çünkü alanların çoğu götürüyor, balkona ekecek ve bir işe yaramayacak. Ben bunu sırf tohumunu alıp, önümüzdeki sene daha fazla yetiştirmek ve sürdürmek için aldım. O yüzden geldim yani. Memnunuz bu uygulamadan ama herkes fideleri kendisi yetiştirip, bir şeyler yapmalı. Buraya sırf almaya gelmiş olmak için gelmemeli. İnşallah herkes çoğaltır bunu” dedi.

Fideleri bahçesine ekeceğini ifade eden vatandaşlardan Halil Danzik, “Küçük bir bahçem var. Orada ekeceğim bunları. Bizim için bir hobi. Yerli malı. Bu şekilde değerlendireceğiz. Geçen yıl da almıştım. Yazlığımıza götürmüştük ve domatesleri, biberleri oradan yedik. Çok güzeldi” dedi.

Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden vatandaşlardan Yılmaz Karhan ise “Fidelerimizi aldık bugün. Karpuzlu’da oturuyorum ve fideleri almak için buraya geldim. Orada baraj suyumuz da var. Yetiştiriyoruz. Çiftçiyiz köyde. Bu uygulamadan ve başkanımızdan memnunuz” dedi.