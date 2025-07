ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Suriye’nin güneybatısında yaşanan olayların bölgedeki farklı gruplar arasındaki tarihi düşmanlıklara dayandığına ilişkin açıklamasını aktaran Bruce, Rubio’nun açıklamasında "Bu durum, İsrail ile Suriye arasında talihsiz bir olaya ve görünüşe göre bir yanlış anlaşılmaya yol açtı. ABD yetkilileri, gece boyunca ve sabah saatlerinden itibaren her iki tarafla da kesintisiz temas halindeydi. Gerilimi düşürmek adına gerçek bir ilerleme kaydedildiğine inanıyorlar. Hedef, sükuneti yeniden sağlamak ve Suriye’nin istikrara kavuşması ve yeniden inşası için çabaları sürdürmektir" dediğini aktardı.



"İsrail’in ve Suriye hükümetinin bölgeden geri çekilmesi gerekiyor"

ABD’nin Suriye’de görmek istediği şeyin ne olduğuna ilişkin bir soru alan Bruce, "Çatışmanın sona ermesi, yaşanan şiddetin son bulması, İsrail’in geri çekilmesi ve aynı şekilde Suriye hükümetinin de bölgeden geri çekilmesi gerekiyor" dedi.



"Başkan ve Bakan, gerilimin bir an önce düşürülmesini beklediklerini ifade ettiler"

ABD’nin İsrail’den saldırılarını durdurmasını isteyip istemediği yönündeki soru üzerine Bruce, "Diplomatik özel görüşmeler veya temaslar hakkında konuşamam. Ancak olan biteni anlamanıza yardımcı olabilecek birkaç husus var. Biz, Suriye hükümetine askeri güçlerini geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu tüm tarafların gerilimi düşürmesine ve ileriye dönük bir yol bulmasına imkan tanıyacaktır. Bence, yaşananların doğası gereği hedeflenmesi gereken şey budur. Bakanın bu durumu bir ‘yanlış anlaşılma’ olarak nitelendirmesi de, bunun başarılabileceği konusunda iyimser olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Bruce, "Başkan ve Bakan, İsrail ve Suriye arasında yaşananların klasik bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtti. Bölgedeki kabileler arasında uzun vadeli sorunlar da var elbette. Ancak şu anda aramızdan en iyileri bu durumla ilgileniyor ve buna ilgili ülkelerin liderleri de dahil. Başkan ve Bakan, gerilimin bir an önce düşürülmesini beklediklerini ifade ettiler" dedi.



"Müdahil olduk ve durumla ilgileniyoruz"

ABD’nin Suriye hükümetiyle işbirliği konusuna büyük yatırım yaptığı ve yaşanan son durumun ABD’nin Suriye’deki yeni hükümetle ilişkileri nasıl etkileyeceği yönündeki bir soru üzerine Bruce, "Bu konuda çok ciddi bir taahhütte bulunduğumuzu biliyoruz ve Suriye’yi istikrara kavuşturma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz. Bu süreci Büyükelçi Barrack yürütüyor. Gerilimin arttığı durumu da yakından takip ettiğimiz açık. Müdahil olduk ve durumla ilgileniyoruz. Bakanın, bu durumun esasen bir iletişim sorunu olduğuna ilişkin açıklamaları çok net. Bence bu, gerilimin gerçekten tırmanmasından farklı bir şey. Bugün ilerledikçe Bakan ve Başkan’dan bu konuda daha fazla şey duyacağımızı düşünüyorum. Her ikisi de bunun çözülemeyecek bir kriz olduğu konusunda bir işaret vermedi. Aksine durumun çözüleceğini belirttiler" dedi.

Bruce, "İsrail güçleri, Dürzileri korumak amacıyla müdahalede bulundu. Bunu teyit edebiliriz. Ancak bakanın açıklamaları zaten kendini yeterince anlatıyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Bildiğim kadarıyla haber verilmedi"

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a saldıracağına dair ABD’ye önceden bilgi verip vermediğine ilişkin bir soruya Bruce, "Bildiğim kadarıyla haber verilmedi. Bence Başkan ve Dışişleri Bakanının tepkileri, beklenmedik bir durumla karşılaştığımızda nasıl hareket etmemiz gerekiyorsa öyle davrandığımızı gösteriyor" cevabını verdi.

Gelişmelerin çok hızlı ilerlediğini ve ABD Başkanı Trump ile Dışişleri Bakanı Rubio’nun hızlı bir şekilde müdahil olduklarını ifade eden Bruce, "Başkan Trump, bu konuyu bizzat ele aldı. Dolayısıyla artık Suriyeliler, bölgedeki halk, İsrailliler ve Suriye hükümeti, Amerika’nın burada, sahada olduğunu, sürece tam anlamıyla dahil olduğunu ve kararlı olduğunu biliyor. Başkan Trump, olayın her yönüyle ilgileniyor" dedi.

İsrail’in Dürzi topluluğunu korumak için müdahale ettiğini açıkladığını fakat İsrail saldırılarının Şam’daki Devlet Başkanlığı Sarayı’nın yakınları ve Genelkurmay Başkanlığını hedef aldığı yönündeki soruya Bruce, İsrail’in neye göre karar verdiği ya da ne yapması gerektiği konusunda yorumda bulunamayacağı şeklinde cevap verdi. Bruce, "Biz sürece bu çatışmayı durdurma ve gerilimi azaltma çerçevesinde dahiliz. Önümüzdeki günlerde bu konuda daha fazla yanıtımız olacağından hiç şüphem yok" dedi.