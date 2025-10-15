İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın dün akşam 4 esirin cenazesini teslim etmesinin ardından Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısının bugün açılmasına izin verecek. Habere göre İsrail'in güvenlik onayına tabi olmak üzere bölgeyi terk eden Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmelerine ilk kez izin verilecek. Gazze'deki Filistinlilerin de Refah Sınır Kapısından çıkış yapmalarına müsaade edilecek. Ayrıca çoğunlukla gıda ve tıbbi malzeme ile hasarlı altyapının onarımı için gerekli ekipmanının bulunduğu yaklaşık 600 kamyon Gazze'ye giriş yapacak.



İsrail, Refah'ı çarşamba günü açmayacağını duyurmuştu

İsrail yönetimi, Hamas'ın ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği ve elinde tuttuğu rehinelerin cenazelerini teslim etmediğini öne sürerek Refah Sınır Kapısının çarşamba günü açılmayacağını açıklamıştı. Saatler sonra Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla İsrail'e 4 esirin cenazesini teslim etmişti.