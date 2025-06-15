Ortadoğu'da yükselen tansiyon, özellikle enerji piyasalarında dikkatle izleniyor. İsrail'in 13 Haziran'da İran’ın askeri ve nükleer hedeflerine yönelik düzenlediği saldırılarla başlayan gerilim, Tahran yönetiminin aynı gün gerçekleştirdiği füze ve drone misillemeleriyle büyümüş olsa da, küresel doğal gaz piyasasında etkisi sınırlı kaldı.

Bu tür bir çatışmanın Hürmüz Boğazı’nda enerji taşımacılığını riske atabileceği endişeleri gündeme gelse de, uzmanlar şu ana kadar ticari gemi trafiğinde kesintiye neden olabilecek bir gelişme yaşanmadığını vurguluyor.

"Doğal Gaz Etkisi Sınırlı Kalır"

RIE Energy araştırmacısı Francesco Sassi’ye göre, İran’daki iç gelişmelerin doğrudan küresel gaz fiyatlarını yukarı çekecek bir güce ulaşması pek olası değil. “Eğer çatışma yalnızca İran ile İsrail arasında kalırsa, küresel doğal gaz akışında ciddi bir bozulma beklenmez. Ancak bölgesel aktörlerin dahil olması halinde, özellikle Katar ve Irak'tan yapılan sevkiyatlar etkilenebilir” değerlendirmesini yapıyor.

Benzer şekilde Erste Investment’tan petrol ve gaz analisti Tamas Pletser de doğalgaz piyasasının bu krizden görece izole kaldığını düşünüyor: “İran daha çok petrol üreticisi olarak kritik. LNG açısından kritik olan ise Katar ve onun da gazı Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Ancak İran’ın bu boğazı kapatmaya yönelmesi kendi ekonomik çıkarlarına ters.”

Hürmüz Boğazı: Kritik Güzergâh Ama Henüz Tehlikede Değil

Dünya LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor. Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerinden çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz, buradan geçerek Asya ve Avrupa’ya ulaşıyor. MarineTraffic verilerine göre, bölgedeki tanker hareketliliği normal seyrinde devam ediyor. Son 24 saatte 17 tanker giriş ve çıkış yaptı; toplamda bölgede seyreden tanker sayısı 116 oldu.

Enerji Ajanslarından "Panik Yok" Mesajı

Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC’ten gelen son açıklamalarda piyasaların şu an için istikrarlı olduğu ve olağanüstü önlem alınmasına gerek görülmediği bildirildi. Bu da doğal gaz ve petrol fiyatlarının geçici dalgalanmalardan öteye gitmeyeceği beklentisini güçlendirdi.

Petrol ve Gaz Fiyatlarında Geçici Yükseklik Bekleniyor

Analistler, eğer çatışma kısa sürede sona ererse petrol fiyatlarında görülen artışın geçici olacağını, doğal gazda ise kayda değer bir sıçrama yaşanmasının düşük ihtimal olduğunu belirtiyor. Pletser, “2-3 hafta boyunca fiyatlar yüksek kalabilir ama ardından tekrar düşüşe geçecektir” diyor.

Siyasi Gerilim, Enerji Piyasasında Krize Dönüşmedi

İsrail-İran gerilimi jeopolitik açıdan yüksek risk barındırsa da, enerji koridorlarının açık kalması ve aktörlerin temkinli tutumu sayesinde doğal gaz piyasasında büyük bir çalkantı yaşanmadı. Ancak Hürmüz Boğazı’nda olası bir aksamanın, hem petrol hem de LNG fiyatlarını ciddi şekilde etkileyebileceği gerçeği akıllarda tutuluyor.