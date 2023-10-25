Bölgedeki durumu ele almak üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığını ifade etmesine İsrail’den tepkiler gelmeye devam ediyor. İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, bugün yaptığı açıklamada, Guterres’in ifadeleri nedeniyle İsrail’in BM yetkililerine vize vermeyeceğini ifade etti. Erdan, "BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in vizesini reddettik. Onlara bir ders vermenin zamanı geldi" dedi.

Gilad Erdan, daha önce yaptığı açıklamada da Guterres'i istifaya çağırmıştı.



Guterres ne demişti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün yaptığı konuşmada, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığının kabul edilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kalıyor. Topraklarının sürekli olarak yerleşim yerleri tarafından yutulduğunu, ekonomilerinin tıkandığını, insanlarının yerinden edildiğini ve evlerinin yıkıldığını gördüler. İçinde bulundukları zor duruma siyasi bir çözüm bulma umutları yok oluyor” ifadelerini kullanmıştı.