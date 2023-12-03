Sosyal medya ağlarında İsrail ordu güçlerince paylaşılan görüntülerde İsrail askerleri Türkiye'den geldiği anlaşılan ve üzerlerinde "Made in Turkey" yazılı termal içlikler yer alıyor.

İsrail merkezli Hadashot Bazman'a dayandırılan haberde Türkiye'den İsrail'e konteyner dolusu termal içlik gönderildiği ifade ediliyor.

Türkiye ile İsrail arasındaki ticari anlaşmalar İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla birlikte protesto edilmeye başlandı.

Ülke içinde gerçekleştirilen kitlesel halk protestolarında İsrail ile ticari anlaşmalara son verilmesi talep edildi. Ancak Türkiye ile İsrail arasında başta deniz yolu olmak üzere ticari sevkiyatlar halen devam ettiği bildiriliyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

Sevkiyat görüntüleriyle ilgili olarak henüz Ticaret Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmazken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) olayın güncel olmadığını belirtti.DMM tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili “Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi” iddiası doğru değildir. 4 Aralık 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Türkiye’de üretilen ve yurt dışına ihraç edilen malların üzerine “Made in Turkey” yerine “Made in Türkiye” ibaresi eklenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bahse konu görüntülerin güncel olmadığı ve manipülasyon amacıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.