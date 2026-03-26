İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Pakistanlı bir yetkili, Pakistan'ın talebinin ardından İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ı suikast listesinden çıkardığını ve üst düzey iki ismi saldırılarda hedef almadığını ifade etti. Yetkili, "İsraillilerin koordinatları vardı ve onları ortadan kaldırmak istiyorlardı. ABD'ye eğer onlar da ortadan kaldırılırsa konuşacak başka kimse kalmaz dedik, bu yüzden ABD, İsraillilerden geri adım atmalarını istedi" diye konuştu.

Pakistan yönetimi, ABD ile İran arasında arabuluculuk girişimlerinde bulunurken, muhtemel görüşmelerin de başkent İslamabad'da yapılmasını önermişti.