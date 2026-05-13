Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bekayi, İran’ın yalnızca askeri bir saldırıyla değil, insanlık değerlerini hedef alan bir süreçle karşı karşıya olduğunu savundu. ABD ve İsrail’in, diplomatik müzakereler devam ederken İran’a yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirten Bekayi, bunun sıradan bir çatışma olmadığını söyledi.

Bekayi açıklamasında, “Bu sadece toprak, kaynaklar ya da jeopolitik çıkarlar üzerine yürütülen bir savaş değildir. Bu mücadele, çağımızda ‘iyi’ ile ‘kötü’nün nasıl tanımlanacağını belirleyecek” dedi.

İranlı sözcü, saldırıları uluslararası hukuk ve insan hakları açısından değerlendirerek, “Bir tarafta savaş hukukunu ihlal edenler, diğer tarafta insan onurunu ve bağımsızlığını savunan bir halk bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası kamuoyuna sessiz kalmama çağrısı yapan Bekayi, “Böyle zamanlarda sessizlik, kötülükle suç ortaklığı anlamına gelir. Dünya kanunsuzluk ve esaret uçurumuna sürüklenmeden önce konuşacak ve harekete geçecek ahlaki cesareti göstermek gerekiyor” dedi.

İnsanlığın bir tercih yapmak zorunda olduğunu savunan Bekayi, açıklamasını “Seçim sizin, tarih yaşananları hatırlayacak” sözleriyle tamamladı.