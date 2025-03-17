"Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi"

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Saymaz, hakkındaki yasağı şu sözlerle duyurdu:

"Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, havalimanında pasaportuma el konulduğunu ve yurtdışına çıkış yasağı getirildiğini öğrendim. Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi."

Saymaz, bugüne kadar hakkındaki tüm soruşturmalarda adli makamlarla iş birliği yaptığını belirterek, yurtdışına kaçmak gibi bir niyetinin olmadığını vurguladı.

"Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok"

Gazeteci Saymaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kaçacak olsaydım, son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ifadeye çağrıldığım her durumda gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan dolayı Bakırköy Adliyesi’ndeydim. Gazetecilik dışında bir suçum yok. Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum."

Yaşanan gelişme, basın ve ifade özgürlüğü açısından yeni bir tartışma başlatırken, Saymaz’a yönelik bu adımın gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.