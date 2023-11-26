Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük’ü 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kartal, 3 puandan ötürü mutlu olduğunun altını çizerek, “Karagümrük takımının son haftalarda çıkışta olduğunu biliyorduk. Biz Türkiye liginde milli takımlara oyuncu veren takım Fenerbahçe. Çok oyuncu veriyoruz. 4 günde 1 maç oynuyoruz. En fazla yoğunluk takımımda. Oyunculara çok fazla yük biniyor. Bir de işin öbür tarafı var. Sakatlarımız var. Sakatlara sığınmadım ama zor geçeceğini biliyorduk. İyi hazırlandık sahaya çıkan oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. İlk yarı baskılı başladık. Erken gol bulsak daha önce koparabilirdik. 1-0 geri düştük. Devre arasında oyuncularımızla 'daha önce de çevirmesini bildik' diyerek kendi işimiz yaparak, karakter koyarak, hızı arttırarak, kazanabileceğimizi konuştuk. Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Taraftarların desteğinden dolayı teşekkür ederim. 3 puan için çok mutluyum” şeklinde konuştu.



Sakat oyuncular

Sakatlar hakkında bilgi veren İsmail Kartal, “Adana Demirspor maçı öncesi Fred’i denedik ama tekrar ağrısı nüksetti tedavisi devam ediyor. Djiku’nun da tedavisi devam ediyor. Serdarın da Mert Hakan’ın, Miha’nın tedavisi devam ediyor. Sağlık ekibiyle planlama yapıyoruz. Ne zaman yüzde yüz dönecekler buna sağlık ekibi karar veriyor” ifadelerine yer verdi.