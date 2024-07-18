İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında İdaremizin sayaçların okuma süresini uzattığı, bu sebeple de su faturalarının 2. Kademeden hesaplandığı ve İstanbullulara daha yüksek ödeme çıktığı iddialarına yer verilmektedir. Öncelikle ifade etmek isteriz ki bahse konu iddialar tamamen gerçek dışıdır.



Bilindiği üzere 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İdaremizin su ve atık su tarifelerinin belirlenme esaslarını hüküm altına almıştır. İdaremiz Kanun hükümlerine uygun olarak tam maliyet esaslı su ve atık su tarifeleri belirlemektedir.



Bununla birlikte ülkemizde ilk ve tek olarak insani Su Hakkı kapsamında İstanbul'daki tüm konutlara her ay 3 metreküp şu ücretsiz sunulmaktadır. Dünyada kabul edilen su faturalarının ödenebilirlik kriteri hane halkının toplam aylık gelirinin % 3-5'i seviyesi iken, İstanbul'da konut 1. Kademeden istifade eden %85 abonemizin Asgari ücrete göre ödenebilirlik seviyesi %2,47 oranındadır.



İstanbul gibi metropol bir şehirde yaklaşık 7 milyon abonenin sayaçları aylık periyotlar halinde mahallinde okunarak, endeks tespitinin yapılması neticesinde su bedeli tahakkuk ettirilmekte ve aboneye anında fatura bırakılmaktadır.



Resmi Gazete 'de Yayımlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 11. Maddesi (1) "Satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma dönemleri, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bir aydır." hükmü gereğince faturalandırma süresi bir aydır ancak bazı nedenlerden dolayı (iklim şartları, resmi tatiller, sayacın kapalı yerde bulunması, teknik sebepler vb.) sayaçların okunmasının aylık periyodu geçtiği veya erken okunması gibi durumlar yaşanabilmektedir.



Abonelerimizin tahakkuk dönemindeki toplam tüketimi gün sayısına bölünerek ortalama günlük tüketim bulunmakta; 0,50 m3/gün tüketimin altında kalan kısmı 1. Kademe konut tarifesinden; 0,51 m3/gün ile 1 m3/gün aralığında kalan kısmı 2. Kademe konut tarifesinden, 1 m3/gün tüketimin üstünde kalan kısmı ise 3. Kademe konut tarifesinden ücretlendirilmektedir. Bu sebeple fatura gün süresinin uzaması veya kısalması herhangi bir mağduriyete neden olmamaktadır.



Faturada tahakkuk eden 0-15 metreküp aralığı tüketim Konut 1. Kademe birim fiyatı üzerinden, 16-30 metreküp aralığı Konut 2. Kademe birim fiyatı üzerinden 31 metreküp ve üzeri Konut 3. Kademe birim fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır.



Öte yandan gazetelerde yer alan faturalar incelendiğinde, ilgili faturaların 9 günlük Kurban Bayramı tatili sürecine denk geldiği görülecektir. Basında yer alan 47363972 Nolu sözleşmeye oluşturulan 2950342065 fatura incelendiğinde; fatura gün sayısı 40 gün olup dönem tüketimi 23 metreküptür. Bu faturada 20 metreküplük tüketim Konut 1. Kademe birim fiyatı üzerinden, kalan 3 metreküplük tüketim ise Konut 2. Kademe birim fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıca bu aboneye 4 metreküp İnsani Su Hakkı ücretsiz olarak verilmiştir. Görüldüğü üzere fatura gün sayısının uzaması herhangi bir mağduriyete sebep olmamıştır.



Ayrıca kamu hizmetleri harcamalarında tasarruf sağlanması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, zaman, emek ve iş gücü maliyetlerinin minimum seviyelere indirilmesi amacıyla; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü ile İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi (İGDAŞ) Genel Müdürlüğü'nün İstanbul İli hizmet alanı dâhilinde bulunan bütün su ve doğalgaz abonelerinin sayaçlarının tek bir personel ile endeks tespiti ve akıllı mobil cihaz ile tüketim bedellerinin düzenli bir şekilde faturalandırılması abonenin sözleşme adresine bırakılması hizmetinin verilmesi için uygulamaya alınmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

