Tkyd Uluslararası Kurumsal Yönetim Enstitüsü (Ukye) Hayata Geçti

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, “Kurumsal Yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla yürüttüğümüz eğiitm, araştırma ve yayıncılık faaliyetlerimizi TKYD Uluslararası Kurumsal Yönetim Enstitüsü (TKYD UKYE) altında topladık. Enstitü çatısı altında yapılacak olan eğitimlerimiz, araştırmalarımız, raporlarımız ve yayınlarımız ile üyelerimizin kurumsal yönetimle ilgili gelişmelerine, işbirliği yapmalarına ve fikir, deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmalarına yardımcı olacağız” dedi.

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesini sağlayan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), yürüttüğü tüm faaliyetleri TKYD Uluslararası Kurumsal Yönetim Enstitüsü (UKYE) çatısı altında biraraya getirdi. TKYD’nin kuruluşundan bugüne verdiği tüm eğitimler, webinarlar, araştırma raporları, yayınlar artık yeni bir kurumsal kimlikle birlikte TKYD UKYE altında toplanıyor. Enstitü çatısı altında yapılacak faaliyetlerle, üyelerin kurumsal yönetimle ilgili gelişmelerine, işbirliği yapmalarına ve fikir, deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmalarına yardımcı olunması hedefleniyor.

TKYD UKYE’nin tanıtımı nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, TKYD’nin 20 yıldır ‘Kurumsal Yönetim’ anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, “Kurumsal yönetimin değişmeyen evrensel dört ilkesi olan adillik, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin uygulanması ancak yeterli bir altyapı ile mümkün. Biz de bu ilkeler üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket ediyoruz” dedi. Dr. Tamer Saka, UKYE’nin kuruluşuna giden süreci ise şöyle anlattı:

“Derneğimizin 12. dönem yönetim kurulu olarak 1 Nisan 2021’de göreve başladık. Başkanlığını yürüttüğüm bu dönemde yönetim kurulunda görev alan değerli arkadaşlarım ile ele aldığımız ilk önemli konu derneğimizin strateji çalışmaları oldu. Yönetim kurulu üyemiz Tanyer Sönmezer’in liderliğinde, başta Murat Selek ve Ali Kamil Uzun olmak üzere tüm yönetim kurulumuzun desteğiyle derneğimizin 5 yıllık stratejik yol haritasını belirledik. Yeni stratejimiz ile faaliyetlerimizi birçok alanda geliştirdik. Nitekim bu yıl 17 Mayıs tarihinde yenilikçi bir formatta düzenlediğimiz XIV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi yeni stratejik yol haritamızın ilk çıktısı oldu. Bugün biraraya gelme sebebimiz olan TKYD Uluslararası Kurumsal Yönetim Enstitüsü (TKYD UKYE) de göreve geldiğimiz günden bugüne yürüttüğümüz strateji çalışmamızın bir ürünü.”

TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, TKYD UKYE Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kamil Uzun, TKYD Genel Sekreteri Tanla Yumrukçal

BÖLGENİN MÜKEMMELLİK MERKEZİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ

TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve TKYD Uluslararası Kurumsal Yönetim Enstitüsü Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kamil Uzun da toplantıda TKYD UKYE’ye ilişkin bilgi verdi. Ali Kamil Uzun, “Eğitim, araştırma ve yayıncılık faaliyetlerimizi TKYD olarak Uluslararası Kurumsal Yönetim Enstitüsü marka kimliği ile yeniden tasarlama noktasında bir girişim başlattık. 20 yıllık birikimimizle UKYE çatısı altında sadece ülkemizin değil bölgenin de bir mükemmellik merkezi olmayı hedefliyoruz. Enstitümüzün en büyük özelliği akademik teorik eğitimler değil, iş dünyasının birikimleri, iyi uygulama örnekleri ve birikimlerinin paylaşılmasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Lansmana video ile katılan Latin Amerika'dan Avrupa'ya, Türkiye'den Pakistan ve Irak'a kadar geniş bir coğrafyada IFC'nin ESG Danışmanlık çalışmalarına liderlik eden Caroline Bright mesajında, TKYD’nin akademik çalışmalarına yeni bir kurumsal kimlik kazandırmak için derneğin son gelişimini takip etmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Bright, “Bu gelişme Türkiye'deki bilgi birikimini yaygınlaştırmayı, bölge ülkelerine ve yakın coğrafyalara daha fazla ulaşmayı amaçlıyor. Bu adımın, eğitim programları sunumu, yayınlar ve araştırma alanındaki akademik aktivitelerini derinleştirmenin yanı sıra yeni Enstitü çatısı altında ağ oluşturma fırsatlarını genişleterek derneğe ve üyelerine fayda sağlayacağını umuyoruz” görüşlerine yer verdi.

Toplantıya video ile katılan EBRD Türkiye Başkan Vekili ve Ankara Ofis Başkanı EBRD-Mehmet Uvez, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası içinde kurumsal yönetimin çok önemli bir yeri var. EBRD olarak 2019-2024 dönemi için açıkladığımız Türkiye stratejimizin 4 ana önceliğinden biri’de Türkiye’nin bilgi ekonomisinin, daha yüksek katma değerli faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve iyi yönetişimin sağlanmasıdır.” dedi.

Lansmana video ile katılan Morrow Sodali kuruluşu Nestor Advisors’ın Yönetici Direktörü David Risser ise “Son 50 yıldır şirketlere ve kuruluşlara sürdürülebilirlik ve yönetim konusunda danışmanlık yapan bir grubuz. Her yıl binden fazla şirketle, dünyanın her yerindeki yönetim kurulları ve yöneticilerle yakın bir biçimde çalışıyoruz. Son 15 yıldır Türkiye'de ve bölgede düzenli olarak çalışmanın ve TYKD ile iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası Kurumsal Yönetim Enstitüsü (UKYE) kolaylıkla benimsenebilecek ve teşvik edilebilecek bir girişim” diye konuştu.

Basın toplantısında soruları yanıtlayan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, “2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti için kurumsallaşma açısından çok önemli. İlk 100 yılda bazı hatalar yaptık. İkinci 100 yılda fırsatlar var. Doğru pozisyon alabilirsek fırsatları değerlendirebiliriz” diye konuştu.