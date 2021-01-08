Sevgiliniz için en anlamlı ve en zarif tasarımlar
Yılın en sevgi dolu günü 14 Şubat’ı büyük bir heyecanla bekleyenlere özel mücevher tasarımları sunan C|ND|N, tasarımlarında harmanladığı; geometrik ve modern çizgiler, mimari yapılar ve ışık oyunlarıyla Sevgililer Günü’nde unutulmayacak bir hediye alternatifi sunuyor.
Sevdiklerini mutlu etmek ve bu özel günü unutulmaz bir hediye ile taçlandırmak isteyen herkese birbirinden özel mücevher tasarımlarıyla farklı bir Sevgililer Günü hediye alternatifi sunan C|ND|N, bu özel günü unutulmaz bir hediye ile taçlandırmak isteyenleri bekliyor.
Girdap Koleksiyonu: Aşk taşı topazın zarif dokunuşu
Koleksiyonlarında mimari yapılar, geometrik formlar ve keskin çizgilerden sıkça etkilenen C|ND|N mücevher tasarımları klasik ve modern tarzı bir arada harmanlıyor. Merkezindeki altın kaplama bölüm ile sizi karanlığa değil parlaklığa ve aydınlığa çekmeye hazırlanan Girdap Koleksiyonu’nun en uç noktasında ise eski çağlarda Aşk ve nazar taşı olarak kullanılan topaz ile minik ve zarif dokunuşu yer alıyor.
Erkeklere özel ışık oyunlarının göz kamaştırıcı zarafeti: Yansıma Koleksiyonu
Sevgililer Günü’nde en çok değer verdiğiniz kişiye hem farklı hem de özel bir hediye arayışındaysanız C|ND|N, hayal gücünüzü zorlayacak tasarımlarıyla sizin için en doğru adres. “ Yansıttığınız önemlidir ” mottosunun altını çizen Yansıma Koleksiyonu, ışık oyunları ve geometrik çizgilere sahip tasarımlarıyla öne çıkıyor. Hem keskin yönlerimizi hem de karar vermekte güçlük çektiğimiz yanlarımızı simgeleyen koleksiyon özel bir Sevgililer Günü hediyesi arayanlara unutulmayacak bir alternatif sunuyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Fenerbahçe
|16
|32
|3. Gaziantep FK
|16
|31
|4. Alanyaspor
|17
|30
|5. Galatasaray
|16
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12