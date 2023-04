Payten Payment Gateway ile Türkiye'de ödeme geçidi alanında 2.0 dönemi başladı!

Türkiye'de ve yurt dışında sanal POS altyapısı sağladıkları 27 banka ve 50 binden fazla üye iş yeriyle ülkemizin en büyük online ödeme altyapısını yöneten Payten Türkiye, sektörün dijital dönüşümüne öncülük eden ürünlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve ödeme sektörüne yeni bir soluk getiren Payten Payment Gateway ödeme geçidi çözümü ile işletmeler yurt içi ve yurt dışındaki banka ve ödeme/e-para kuruluşları ile özgürce çalışabilmenin yanı sıra ödeme optimizasyonu sayesinde komisyon maliyetlerini düşürerek ödeme sistemlerini maksimum verimlilikle kullanabiliyor. E-ticaret, perakende, sigorta, otomotiv, zincir işletmeler, eğitim, enerji/yenilenebilir enerji, seyahat, araç kiralama gibi birçok farklı sektörden firmanın kendi ödeme ekosistemlerini tek yerden kolayca yönetmelerini sağlayan Payten Payment Gateway, kapsamı ve sunduğu özellikler ile Türkiye'deki tüm şirketlere tek ürünle büyük kolaylık ve esneklik sunuyor.



Ödemeleri yönetmenin en kolay yolu

Hazır bağlantıları sayesinde, tek entegrasyonla, tek arayüz üzerinden Türkiye'deki ve yurt dışındaki ödeme sistemleri ile özgürce çalışma imkânı tanıyan, her ölçek ve her sektörden işletmeye kendi “e-Ödeme Ekosistemini” tek merkezden yönetme avantajı sağlayan Payten Payment Gateway, ödemeleri yönetmenin “en kolay” yolunu sunuyor.



Birçok sektörün özel ihtiyaçlarını da karşılayabilen ve kapsamı ile benzersiz konumda olan Payten'in yeni sürüm ödeme geçidi modüler yapısı ile firmaların ihtiyaçlarına göre şekillenebiliyor ve “Kullandığın Kadar Öde” sistemi ile de finansal rahatlık sağlıyor. Tüm çözümlerini 7/24 Canlı Destek ile sunan Payten, altyapısını en gelişmiş anti-fraud ürünlerle uçtan uca korurken farklı ihtiyaçlar için gereken özelleştirmeleri de ITÜ Teknokent'te bulunan AR-GE merkezinde hızla gerçekleştirebiliyor.



Geleneksel ürünlerin ötesinde ‘Çok İhtiyaca Tek Çözüm' sunan ödeme geçidi

Nakitsiz toplum olma yolunda hızla ilerlerken değişen ihtiyaç ve beklentileri olan müşterilere pürüzsüz ödeme deneyimi sunmak tüm firmaların öncelikleri arasında. Ancak sürekli gelişen teknolojisi, global protokolleri ve regülasyonları ile hızla büyüyen ödemeler sektöründe zengin seçenekli bir online ödeme ekosistemi kurmak ve yönetmek çok karmaşık olabiliyor. Firmaların online ödemeler ile ilgili tüm ihtiyaçlarını tek ürünle çözen Payten, yeni sürüm ödeme geçidi Payten Payment Gateway ile onlarca modülüne ek olarak son bir yılda geliştirdiği yepyeni çözümlerini de müşterilerine sunuyor.



Ödeme işlemlerini en uygun komisyonlu sanal POS'a yönlendirmenin yanı sıra kesintisiz ve pürüzsüz ödeme akışı sağlayan Akıllı İşlem Yönlendirme, PCI-DSS Level 1 sertifikalı ortamda en üste seviye güvenlikle Kart Saklama, karmaşık tahsilat süreçlerini kolaylaştıran B2B Tahsilat Yönetimi, işlem ve komisyon mutabakatlarının otomatik gerçekleşmesine imkân tanıyan Mutabakat Çözümü'nün yanı sıra tüketicilerin kredi kartı, banka kartı veya ön ödeme kartlarından para yükleyerek e-cüzdanları ile güvenle alışveriş yapabilecekleri Kapalı Devre Cüzdan, entegrasyonsuz ödeme yöntemleri Linkle Ödeme ve QR Kod İle Ödeme, kullanıcılara ödemelerini parçalara bölerek, her bir parça için farklı ödeme aracı kullanmalarına imkân tanıyan Çoklu Ödeme (Parçalı Ödeme), Türkiye'de lider online pazaryerlerinin tercih ettiği Pazaryeri Çözümü, kredi kartı, havale/EFT kullanmayı tercih etmeyen veya kart ve hesap limiti yeterli olmayan kullanıcılar için Alışveriş Kredisi ile Ödeme Yöntemleri, daha fazla yeni müşteriye ulaşmayı sağlayan Alternatif Ödeme Yöntemleri, globalde hizmet veren ve yurt dışına açılmak isteyen işletmeler için Yurt Dışı Ödeme Yöntemleri, Android tabanlı akıllı cihazları POS cihazına dönüştürerek kolayca ödeme almayı sağlayan Software only POS, ödeme süreçlerinin uçtan uca güvenliğini sağlayan Gelişmiş Anti-Fraud Çözümü, herhangi bir felaket anında tüm ödeme süreçlerinin pürüzsüz şekilde devam etmesini sağlayan Payten Olağanüstü Durum Merkezi (ODM) hizmeti ve Payten'in en son geliştirdiği, Türkiye'de telefonla güvenli ödeme alma dönemini başlatan ve Altın PSM ve Global Altın Stevie ödüllerinin sahibi Secure IVR çözümleri Payten'in 7/24 canlı destek hizmetiyle her sektör ve ölçekten işletmeye sunuluyor. Tüm bu çözümlerin beraberinde, sektörde benzeri olmayan Ödeme Danışmanlığı hizmetiyle de sektörel bilgi birikimini müşterileriyle paylaşan Payten, büyüme yolculuklarında onların en yakın iş ortağı oluyor.



“Türk mühendislerin geliştirdiği ve bugün Türkiye'nin yanı sıra Payten'in global yapısında da kapsamı ile benzersiz konumu olan Payten Payment Gateway çözümümüzü, geleceğin e-ödeme geçidi olma yolunda sürekli geliştiriyoruz.”

Global güç, 24 yıllık sektör deneyimleri ve AR-GE çalışmaları ile sürekli geliştirdikleri Payten Payment Gateway çözümü ile ödeme geçidi alanında 2.0 dönemini başlattıklarını söyleyen Payten Türkiye Ülke Lideri Burak Kutlu, “İTÜ Teknokent'te bulunan AR-GE merkezimizde ödeme sektörü için yenilikçi, zengin içerikli ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Payten Payment Gateway ile firmaların Türkiye'de ve yurt dışında çalışmak istedikleri sanal POS'ları, bankaları, ödeme kuruluşlarını, mobil cüzdanları, havale/kredi yöntemlerini ve alternatif ödeme sistemlerini tek çatı altında topluyor ve tüm ödeme noktalarını tek merkezden yönetebilmelerine imkân tanıyan esnek, özgür ve kârlı bir e-ödeme ekosistemi sağlıyoruz. Payten Payment Gateway bir firmanın tüm online ödemelerinin arka planda efektif bir şekilde orkestrasyonunu sağlayarak satış dönüşüm oranlarını artırıyor, maliyetlerde azalma sağlıyor ve müşteri ödeme deneyimini en üst seviyeye çıkartıyor. Payten Payment Gateway ile işletmeler farklı banka ve ödeme sistemlerinin sanal POS'larını ayrı ayrı yönetmek yerine tek portalda kendi e-ödeme ekosistemlerini oluşturabilir, yeni ödeme sistemlerini kolayca entegre edebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirler. Her aşamada sektörün lider anti-fraud altyapıları ile korunan bu ödeme geçidi ile işletmeler hem ticari faaliyetlerini hem de müşterilerini koruyabilirler. Otomatik işlem yönlendirme sayesinde herhangi bir ödeme kuruluşunda gerçekleşen kesintiden etkilenmez, birçok optimizasyon özelliği sayesinde komisyon ve operasyonel maliyetlerini azaltır, başarılı işlem oranlarını en üst seviyeye çıkartırlar. Ayrıca, belki de en önemlisi, müşterilerine en güzel armağan olan kolaylığı hediye eder, ödeme adımında hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın hızlı ve pürüzsüz bir deneyim yaşatırlar. Özetle Payten Payment Gateway, sektör fark etmeksizin müşteriler için ödeme yapmanın, işletmeler için ise ödemeleri yönetmenin en kolay yoludur.” dedi.



Payten'in Payment Gateway çözümünü kullanan, 160'tan fazla ülkeye ihracat yapan, elektronik alanında Türkiye'nin önde gelen ihracatçısı ve Avrupa'nın en büyük televizyon ve beyaz eşya üreticilerinden biri olan Vestel'in, Mali İşler Sistem ve Süreç Geliştirme Müdürü Ebru Deliç konu ile ilgili şunları söyledi: “Pandemiyle birlikte hızlanan dijital dönüşüm tüketici alışkanlıklarını da aynı hızla dönüştürdü. Birçok alanda dijitalleşen kullanıcıların alışveriş ve ödeme alışkanlıkları da online platformlara doğru evrildi. Bugün ise dijital alışkanlıklarımız hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Tüm bu dönüşüm paralelinde biz de Vestel olarak alt yapılarımızı yeni trendlere uyumlu hale getirmek üzere çalışmalarımıza başlamıştık, pandemi ile birlikte dönüşümümüzü hızlandırdık. Vestel olarak e-ticaret faaliyetlerimizi kendi web sitelerimizin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen online pazaryerlerinde de sürdürüyoruz. Payten ile uzun yıllara dayalı bir iş birliğimiz söz konusu. Globaldeki gücü ve sektörel deneyimi ödemelerimizin yönetimi konusunda Payten'i seçmemizde büyük rol oynadı. Payten, ödemeler konusunda ihtiyaç duyduğumuz bütün geliştirmeleri tek entegrasyon ile sağlayarak hem e-ticaret ödemelerimizi hem de bayi kanalı tahsilatlarımızı tek platformdan kolaylıkla yönetmemizi sağlıyor. Payten Payment Gateway'in akıllı işlem yönlendirme, kart saklama gibi özellikleri sayesinde hem müşterilerimize pürüzsüz bir ödeme deneyimi sunabiliyor, hem de dijital cüzdanlar ile ödeme ve çok yakın zamanda sunmaya başlayacağımız alışveriş kredisi ile ödeme seçenekleri ile onları özgürleştirebiliyoruz. Vestel olarak 2022 yılında online satışlarımızı 1,9 kat artırarak yıl boyunca yurt içi gelirlerin yüzde 9'una ulaşmasını sağladık. Bu başarının arkasındaki faktörler arasında güçlü bir operasyon ve güçlü bir ödeme geçidi var.” dedi



Otomotiv sektörüne yönelik tüm çözümleri tek çatı altında müşterileriyle buluşturan ve 9 ülkede 400'e yakın noktada hizmet veren Türkiye'nin lider otomotiv perakendecisi, araç kiralama ve araç paylaşımı şirketi Otokoç Otomotiv'in Finansman ve Kurumsal Risk Müdürü Tolga Kubat ise ödeme geçidi olarak kullandıkları Payten Payment Gateway hakkında şunlara değindi. ”Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını en son teknolojilerle karşılama vizyonumuzun bir parçası olarak ödemeler konusunda da altyapımızı sürekli geliştiriyor, müşterilerimize daha iyi bir ödeme deneyimi sunarken tüm ödeme sistemlerini tek merkezden yöneterek, operasyon ve maliyet avantajı elde ediyoruz. Global alandaki yaygınlığı, ödeme sektöründeki bilgi birikimi ve başarıları, ödeme çözümlerinin ise esnek ve kapsamlı olması Payten ile iş birliğimizde önceliklendirdiğimiz faktörler oldu. Payten Payment Gateway'in geniş kapsamı ve gelişmiş özellikleri, yurt içi ve yurt dışındaki hazır bağlantıları sayesinde tam donanımlı bir ödeme altyapısına sahip olduk. Yurt dışı iştiraklerimizde de yakında devreye alacağımız entegrasyonlar sonrasında, ilgili ülkelerin para birimleriyle ödeme alabilir ve tüm ödemelerimizi İstanbul'daki merkezimizden yönetebiliyor olacağız. Yeni kiralama ofislerimizi devreye aldıkça, Payten'in uzman ekipleri de ödeme adımında ihtiyaç duyduğumuz bütün geliştirmeleri sağlıyor, dilediğimiz sanal POS ve ödeme yöntemini maliyetsiz ve en hızlı şekilde aktif edebiliyoruz. Ödeme işlemlerimizi en uygun komisyon sunan sanal POS'a yönlendirebilmemizi sağlayan akıllı işlem yönlendirme özelliği ve müşterilerimizin tek tıkla ve güvenle ödeme yapmalarını sağlayan kart saklama çözümü sayesinde ödeme maliyetlerimiz azalırken satışa dönüşüm oranlarımız da yükseliyor. Payten ile çalışmaya başlamadan birçok farklı bankanın sanal POS altyapısı ve alternatif ödeme yöntemlerinden oluşan ödeme ekosistemimizi yönetebilmek için gereğinden fazla teknik operasyon eforu harcıyorduk şimdi ise tüm ödemelerimizi daha efektif bir şekilde yönetiyoruz.”



Payten'in Türkiye'ye kazandırdığı Payten Payment Gateway sayesinde tüm işletmeler tek bir çözüm üzerinden şunları yapabiliyor:

Müşterilerine farklı ödeme seçenekleri sunabilirler: Tüm altyapılara kolay entegre edilebilir, zengin ve sürekli güncellenen API altyapısı ile yurt içi ve yurt dışı tüm ödeme noktalarına hızlıca bağlantı sağlayan Payten Payment Gateway sayesinde işletmeler, web siteleri olmadan bile ödeme alabilirler. Aidat, abonelik, fatura, kira gibi tekrarlayan ödemelerin karmaşık tahsilat süreçlerini “kolaylaştıran” B2B Tahsilat çözümüyle bayilerinden ödeme alabilir ve bayilerinin de müşterilerden ödeme alma işlemlerini yönetebilirler. Entegrasyonsuz ödeme seçenekleri olan Pay by Link ve QR Kod ile ödeme yöntemleriyle SMS, e-posta, WhatsApp benzeri dijital kanallar üzerinden hızlıca ödeme alabilir, müşterilerine Parçalı Ödeme çözümü ile aynı işlemde farklı kartlarla, havale, alışveriş kredisi ve banka puanları ile ödeme yapma seçeneklerini sunabilirler. Ayrıca yurt dışındaki ödeme noktalarından (şube, web sitesi vb.) ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerinden ilgili ülkenin para birimiyle kolayca ödeme alabilirler.

Komisyon maliyetlerini düşürebilirler : Payten Smart Switch'in, herhangi bir ödeme kuruluşunun servis dışı olması durumunda işlemleri diğer sanal POS'larına otomatik yönlendirme özelliği sayesinde satış kaybı yaşamaz, ödeme yönetimi optimizasyonu sayesinde, işlemlerin en uygun komisyonlu Sanal POS veya ödeme kuruluşuna yönlenmesini sağlayarak maliyetlerini düşürür ve gelirlerini artırırlar.

: Payten Smart Switch'in, herhangi bir ödeme kuruluşunun servis dışı olması durumunda işlemleri diğer sanal POS'larına otomatik yönlendirme özelliği sayesinde satış kaybı yaşamaz, ödeme yönetimi optimizasyonu sayesinde, işlemlerin en uygun komisyonlu Sanal POS veya ödeme kuruluşuna yönlenmesini sağlayarak maliyetlerini düşürür ve gelirlerini artırırlar. Müşterilerine en yüksek güvenlik seviyesinde kart saklama ve tek tıkla ödeme hizmeti sunabilirler : Payten'in PCI DSS Level 1 sertifikalı altyapısında, tokenizasyon teknolojisi ile sunulan Kart Saklama çözümü ile kişisel ve kart bilgileri gibi hassas verilerin sızması riskine geçit vermeden, müşterilerine tek tıkla hızlı ve güvenli alışveriş yapma imkânı sunar, daha sadık müşteriler ile satışlarını artırırlar. Dilerlerse kayıtlı kartların aynı firmaya ait grup şirketleri veya iş birimlerinde yapılan işlemlerde de kullanılmasını sağlayabilirler.

: Payten'in PCI DSS Level 1 sertifikalı altyapısında, tokenizasyon teknolojisi ile sunulan Kart Saklama çözümü ile kişisel ve kart bilgileri gibi hassas verilerin sızması riskine geçit vermeden, müşterilerine tek tıkla hızlı ve güvenli alışveriş yapma imkânı sunar, daha sadık müşteriler ile satışlarını artırırlar. Dilerlerse kayıtlı kartların aynı firmaya ait grup şirketleri veya iş birimlerinde yapılan işlemlerde de kullanılmasını sağlayabilirler. 360 o Sahtekarlık Önleme ve Olağanüstü Durum Merkezi'nin güvencesinden faydalanırlar : İşletmeler Payten'in uçtan uca güvenli ödeme altyapısı ile satış dönüşüm oranlarını artırabilir, en güncel sürüm olan 3D Secure 2.2 esnek kural yönetimi ile sanal POS, para birimi, tutar ve kart saklama senaryoları bazında 3D secure ödeme kuralları tanımlayabilirler. Payten'in özel atanmış sahtekarlık önleme ekibi tarafından yapay zekâ ve makine öğrenmesi destekli ASEE InACT 360 o Antifraud Hub ve ThreatMetrix siber güvenlik çözümünün global istihbarat ağı ile 7/24 izlenen, dijital kanallardan ve cihazlardan gelebilecek sahtekarlık girişimlerinin anlık önlenerek, işlem akışının uçtan uca korunduğu güvenli bir altyapıya sahip olurlar. Ayrıca Payten'in ikinci bir veri merkezi üzerinden sunduğu Payten Olağanüstü Durum Merkezi (ODM) hizmeti ile işletmeler, deprem, sel gibi doğal afet durumlarında ya da uzun süreli arızalardan etkilenmeden, ödemelerini kesintisiz olarak almaya devam ederler.

: İşletmeler Payten'in uçtan uca güvenli ödeme altyapısı ile satış dönüşüm oranlarını artırabilir, en güncel sürüm olan 3D Secure 2.2 esnek kural yönetimi ile sanal POS, para birimi, tutar ve kart saklama senaryoları bazında 3D secure ödeme kuralları tanımlayabilirler. Payten'in özel atanmış sahtekarlık önleme ekibi tarafından yapay zekâ ve makine öğrenmesi destekli ASEE InACT 360 Antifraud Hub ve ThreatMetrix siber güvenlik çözümünün global istihbarat ağı ile 7/24 izlenen, dijital kanallardan ve cihazlardan gelebilecek sahtekarlık girişimlerinin anlık önlenerek, işlem akışının uçtan uca korunduğu güvenli bir altyapıya sahip olurlar. Ayrıca Payten'in ikinci bir veri merkezi üzerinden sunduğu Payten Olağanüstü Durum Merkezi (ODM) hizmeti ile işletmeler, deprem, sel gibi doğal afet durumlarında ya da uzun süreli arızalardan etkilenmeden, ödemelerini kesintisiz olarak almaya devam ederler. Operasyonel maliyetlerini azaltırlar : Tüm banka ve ödeme sistemlerini tek arayüzden yönetme imkânı tanıyan Payten Payment Gateway'in portal ekranlarından tüm banka ve ödeme sistemleri için POS ekleme, kampanya tanımlama, taksit tanımlama işlemlerini kolayca gerçekleştirebilir, iptal ve iade işlemlerini aynı portal ekranından yönetebilir, rol bazlı esnek izin ve yetkilendirmeler yapabilir, gerçek zamanlı müşteri ve kart raporları alabilir, gelişmiş sorgu seçenekleri içeren işlem rapor sayfaları oluşturabilir ve uluslararası para birimi, zaman dilimi ve dil desteği ile tüm e-ödeme ekosistemlerini kolayca yönetebilirler. Tüm bu özellikler sayesinde işletmeler operasyonel maliyetlerini de azaltırlar.

: Tüm banka ve ödeme sistemlerini tek arayüzden yönetme imkânı tanıyan Payten Payment Gateway'in portal ekranlarından tüm banka ve ödeme sistemleri için POS ekleme, kampanya tanımlama, taksit tanımlama işlemlerini kolayca gerçekleştirebilir, iptal ve iade işlemlerini aynı portal ekranından yönetebilir, rol bazlı esnek izin ve yetkilendirmeler yapabilir, gerçek zamanlı müşteri ve kart raporları alabilir, gelişmiş sorgu seçenekleri içeren işlem rapor sayfaları oluşturabilir ve uluslararası para birimi, zaman dilimi ve dil desteği ile tüm e-ödeme ekosistemlerini kolayca yönetebilirler. Tüm bu özellikler sayesinde işletmeler operasyonel maliyetlerini de azaltırlar. Yeni Özellikler: Kolay Mutabakat Çözümü sayesinde başarılı işlemler ile banka hesabına aktarılan işlemleri otomatik olarak eşleştirerek mutabakatı kolayca gerçekleştirebilir, tüm bankalar için konsolide ödeme raporu alabilirler. Güvenli IVRPOS (Secure IVR) ile Call Center satışlarını, müşteri abonelik, üyelik ve fatura ödeme prosedürlerini Payten'in uluslararası bir güvenlik standardı olan PCI-DSS uyumlu ortamında gerçekleştirerek, telefon üzerinden uçtan uca güvenli bir ödeme deneyimini müşterilerine sunabilirler. Fiziksel POS dönemine son veren, Software only POS çözümü sayesinde özel bir donanıma ihtiyaç duymadan sadece yazılımlar sayesinde sanal POS'a sahip olabilirler. Ayrıca Alternatif POS (fallback POS) olarak entegre Paratika POS imkânından da faydalanabilir, müşterilerine e-cüzdanları ile güvenle alışveriş yapabilecekleri Kapalı Devre Cüzdan çözümü sunabilirler.



Modüler yapısı ile ihtiyaca göre şekillenebilen Payten Payment Gateway çözümü “Kullandığın Kadar Öde” fiyatlandırma modeli ile de farklılaşıyor. Üstelik bulut çözümü, hosting, 7/24 canlı destek ve PCI DSS sertifikasyon güvencesinin de ücretlere dahil olduğu bu çözümde isteğe bağlı olarak ek özelleştirme ve ek geliştirme hizmetleri de sunulabiliyor.