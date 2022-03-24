Pandemi sonrası Türk iş dünyasını Çince tercüman sorunu bekliyor!

Yayla sözlerine şöyle devam etti;

Son birkaç yıldır Çin’in Türkiye’de yaptığı yatırımların ve bu yatırımlardan doğan Türk ve Çinli şirketlerin ortaklığının artmasıyla, Türk şirketleri Çince bilen personel ve Çince tercüman arayışlarını hızlandırdı. 2 yılı aşkın süredir Çin’in pandemi dolayısıyla sınırlarını kapatmasıyla Türkiye’ye dönen Çince tercümanlar, sektördeki bu arayışa çare oldu.

Ancak Çin’in sınırlarını açma olasılığı, Türk iş dünyasını korkutuyor.

Sınırların açılmasıyla, Çin’e dönüp oradaki hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek isteyen Çince tercümanları, gün geçtikçe artıyor. Bu yüzden de, Türkiye’de oluşacak olan bu boşluğun en kısa sürede kapatılması gerekiyor.

Yayla ayrıca;

“Çinli şirketlerin Kuşak ve Yol Projesi kapsamında Türkiye pazarına yaptıkları yatırımlar, ithalat ve ihracatlarımız doğrultusunda sektörlerde büyük bir Çince bilen personel açığı ortaya çıktı. Bu alanda büyük bir tercüman ve personel kadromuz olsa da, maalesef ki sektörün ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılayamıyoruz. Çin’in kapılarını açmasıyla bu açık daha da büyüyecek ve bu boşluğu doldurmamız daha da zorlaşacak.Bu nedenle Çince’ye olan ilgiyi artırmalı ve bu konuda büyük çalışmalar yapmalıyız.” dedi.