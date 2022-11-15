Lider Global Bilgi Hizmetleri Şirketi NielsenIQ’nun Genel Müdürü Didem Şeker Erdoğan'ın oldu

Aldığı ödül ile ilgili görüşlerini açıklayan NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve Afrika, Orta Doğu Analitik Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, “NielsenIQ’da kurumsal başarı adına gerçekleştirdiğimiz çalışmaların, hem sektör hem de çok değerli bir topluluk olan Sales Network tarafından takdir görmesi dolayısıyla büyük mutluluk ve gurur yaşıyoruz. NielsenIQ Türkiye ve şahsım adına, bu anlamlı ödül için halk oylamasında oy kullanarak destek olan herkese ve tüm saygıdeğer jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Beni ve bizleri destekleyen değerli müşterilerimize, perakendecilerimize ve tüm NielsenIQ ekibimize çok teşekkür ederiz.” diye belirtti.

Satış fonksiyonunun 21. yüzyılın değişen ihtiyaçlarına göre dönüşmesine, gelişmesine ve güçlenmesine liderlik etmek hedefiyle faaliyet gösteren Sales Network Topluluğu tarafından düzenlenen LiSA (Leadership in Sales Awards) Ödülleri iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar, halk oylaması ile kısa listelerin belirlenmesinden sonra duayen isimlerin bir araya geldiği jüri tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucunda belirlenen adaylar, ödül almaya hak kazanıyor