İş insanı Hakan Eminsoy’un Acı Kaybı

Türkiye’yi sarsan depremde İskenderun’da hayatını kaybeden Burgan Bank Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy’un oğlu Berkhan Eminsoy’un cenazesi bugün (7 Şubat Salı) Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

1991 doğumlu Berkhan Eminsoy, 2009'da Koç Lisesi’nde mezun olduktan sonra 2013’te University of Illinois Urbana-Champaign’den ve 2020’de ise Columbia Üniversitesi’nden mezun olan başarılı bir gençti.

Eminsoy ailesi ve sevenlerinin başı sağ olsun.