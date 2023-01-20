Doğanlar Mobilya Grubu, İstanbul Mobilya Fuarı Öncesinde 2023 Hedeflerini Açıkladı!

Doğanlar Mobilya Grubu 2023 yılında konsolide satış gelirlerini %85-%90 seviyesinde artırarak, 7 – 7,2 milyar TL seviyesinde gerçekleştirmeyi hedefliyor. Konsolide satış gelirleri içerisinde ihracatın pay öngörüsü ise, %12-15 seviyesinde.

Doğanlar Mobilya Grubu 2023 yılında Türkiye genelinde 100-110, yurtdışında ise 20-25 yeni satış noktası hedefliyor.

Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 yılında konsolide satış gelirlerinin %5-%8,5’i oranında yatırım harcaması öngörüyor.

Doğanlar Mobilya Grubu, 24-29 Ocak’ta gerçekleşecek İstanbul Mobilya Fuarı’nda 4 markasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan: “İstanbul Mobilya Fuarı’nda markalarımızla yer alacağız. 2023 yılı önemli bir atılım yılı bizim için. Türkiye genelinde 100-110, yurtdışında ise 20-25 yeni satış noktası hedefliyoruz”

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “2022 yılı bizim için başarılı diyebileceğimiz bir yıl oldu. Belirlediğimiz hedeflerin büyük bir yüzdesini hayata geçirirken, ciro hedeflerimizin ise üzerinde yılı kapattık. 2023 bütçemizde ise; %85-%90 konsolide satış artışı ile 7-7,2 milyar TL konsolide satış geliri, %14-15 konsolide FAVÖK marjı ve net finansal borçluluk/FAVÖK oranında 1,00–1,50x beklentimiz var.” şeklinde konuştu. Bugün 650’den fazla noktada müşterisiyle buluşan Doğanlar Mobilya Grubu’nun, 2023 yılında yurt içinde 100-110, yurt dışında 20-25 yeni satış noktası hedefi olduğunu belirten Doğan, konsolide satış gelirlerinin %5-%8,5 oranında yatırım harcaması yapacaklarına işaret etti.

Doğanlar Mobilya Grubu Markalarıyla İstanbul Mobilya Fuarı’nda Ziyaretçilerini Ağırlayacak.

Doğtaş, uzun zamandır dile getirdiği küresel bir marka olma hedefini emin adımlarla sürdürüyor. Bu yıl itibariyle, yurtdışı yatırımları daha da hız kazanıyor. Doğtaş, global trendleri uygulayan tasarım anlayışını yansıtan ürünleriyle fuarda ziyaretçilerini bekliyor.

Kelebek Mobilya, şık tasarımlarını sergileyeceği fuarda, dünyanın en önemli tasarımcılarından Karim Rashid ile yaptığı yeni iş birliğini duyuracak.

Lova Yatak, Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmaların sonucu ortaya çıkan ürünlerini tüketiciyle buluşturacak. Kullanıcısına uykunun en rahat ve konforlu halini sunan Lova Yatak, ergonomik modelleri, farklı vücut yapılarına uygun son teknoloji kullanılarak tasarlanmış yatakları, rahat uykunun en önemli tamamlayıcısı yastıkları ve zengin ev tekstili ürünleri ile fuarda yer alacak.

Ruum Store, 17 ayrı kategorideki ürünüyle yapay zekâ ile geliştirilen dijital entegrasyonların kullanımının deneyimlenebileceği bir minyatür mağaza versiyonunu fuarda ziyaretçilerine sunacak. Ruum Store ürünleri, mobilya endüstrisinde devrim yaratmak, yenilikçi ve sürükleyici bir alışveriş seçeneği sunmak için sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlükleriyle metaverse evreninde deneyimlenecek.