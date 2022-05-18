ASELSAN, otomatik para çekme makineleri (ATM) üretecek

Şirket ilk sözleşmesini 7 kamu bankası ve Bileşim AŞ ile imzaladı. Sözleşme kapsamında 10 bin ATM temin edilecek. ASELSAN, bu alanda yürüteceği projelerle mühendisliğin her aşamasındaki tecrübesini finans sektörüyle paylaşmayı hedefliyor. Bu süreçte yerlileştirme ve millileştirme önceliğini korumayı hedefleyen şirket, finansal teknolojiler alanındaki yerel tedarikçi ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlayacak.