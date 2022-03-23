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‘Ahlatcı Altın Toplama Merkezi’ ile hem vatandaşlar hem kuyumcular kazanç sağlıyor…

Ahlatcı Metal Rafineri, Merkez Bankası iş birliği ile geliştirdiği Ahlatcı Altın Toplama Merkezi’ni hayata geçirdi. Bu sistem sayesinde hem tüketiciler sahip olduğu altın miktarını kur korumalı Türk Lirası’na çevirebilecek. Aynı zamanda kuyumcular da bu sistem sayesinde kilogram başına 4 bin TL’de komisyon kazanacak.

İş Dünyası 23.03.2022, 12:35
‘Ahlatcı Altın Toplama Merkezi’ ile hem vatandaşlar hem kuyumcular kazanç sağlıyor…

Türkiye’nin altın üretimi ve ihracatı alanında önemli bir yere sahip olan Ahlatcı Metal Rafineri, ülkemizde hem tüketiciyi hem de kuyumcuları koruyan bir sistemi hayat geçiriyor. Merkez Bankası tarafından geliştirilen Fiziki Altın Toplama Sistemi’ne (FATSİ), Ahlatcı Altın Toplama Merkezi ile dâhil olan Ahlatcı Metal Rafineri, kayıtlı kuyumcularına bu sistem ile çeşitli avantajlar sağlıyor.

Kuyumcular Ahlatcı Altın Toplama Merkezi sayesinde ek kazanç sağlıyor. Bu sistem ile Ahlatcı Metal Rafineri, güvene dayalı iş birliği gerçekleştirirken, sistemine kayıtlı kuyumculardan teminat almadan işlemlerini sürdürüyor.

Tüketiciler tarafından kuyumcuya getirilen altınların değeri, Merkez Bankası’nın günde 6 kere açıkladığı altın / TL kurunun altın toplama merkezine yansıtılmasıyla hesaplanıyor. Tüketici onayıyla teslim alınan altının TL karşılığı kuyumcu veya rafineri tarafından tüketicinin banka hesabına aktarılıyor. İlgili kuyumcu, teslim aldığı altını rafineye ileterek bu işlemler için 1 kilogram altın üzerinden 4 bin TL komisyon elde ediyor. 

Ahlatcı Altın Toplama Merkezi bir web servis olarak hizmet veriyor ve bu sisteme dâhil olmak için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor. Sisteme dâhil olan kuyumcular ayrıca ekstra masraflarla da karşılaşmıyor. 

 “Teminatsız bir sistem”

Ahlatcı Altın Toplama Merkezi ile ilgili bilgi veren Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı, sistemin ana hatlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası iş birliğiyle oluşturduklarını belirtti. Uzun süredir bu sistem üzerinde çalıştıklarını söyleyen Ahlatcı, uygulama tebliğinin yayınlandığı bilgisini vererek, artık bankalarla entegre olmaya başladıklarını aktardı. 

Türkiye’de bulunan rafinerilerin farklı sistemlere sahip olduğunu aktaran Ahmet Emin Ahlatcı, kurdukları sistem hakkında şu bilgileri verdi:

“Sistemimizin adı AATM yani Ahlatcı Altın Toplama Merkezi. Diğer sistemlerden en büyük farkımız ise ilk olarak teminatsız bir sistem sunuyoruz. Bu diğer sistemlerde olmayan bir avantaj. Şu anda yaklaşık olarak 214 kuyumcu ile iş birliği içesindeyiz ve kuyumcularımızla teminat almadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca bizimle çalışmak istediğini belirten kuyumcularla bir sözleşme imzalıyoruz ve sonrasında çalışmaya başlıyoruz.”

Devletle ortak yürütülen bu sistemde vatandaşın kaybının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Ahlatcı sözlerini şu şekilde sonlandırdı: 

“Bizim temel amacımız, vatandaşımızı korumak. Halkımızın altınını ve parasını kaybetmemesi için bu sistemi geliştirdik. Biz bu noktada milyemleri en yüksek fiyattan alıyoruz. Bu sistem sayesinde hem vatandaşlar hem kuyumcular kazançlı çıkıyor.” 

Sistem altin.gov.tr web sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Sisteme entegre olacak bankalar arasında; Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bulunuyor.

#ahlatçı
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