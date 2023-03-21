1.2 Milyon’dan Fazla Yatırımcı “Eksun Gıda” Dedi

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde üretimden satışlara göre 324. sırada yer alan ve bünyesinde Sinangil Un ve Gluten Yok markalarını barındıran Eksun Gıda’nın (Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ), Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki halka arzı yoğun bir yatırımcı talebi ile tamamlandı. 1996 yılından bu yana ikisi Tekirdağ’da biri Konya’da olmak üzere yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip üç ayrı fabrikada üretim gerçekleştiren Eksun Gıda, Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da 48,90 TL fiyattan işlem görmeye başlayacak. Fiyat istikrarı için de brüt halka arz gelirinin yüzde 20’si kadar kaynak kullanılabilecek.

Yapı Kredi Yatırım liderliğinde ve tamamı sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzda Eksun Gıda’nın 49 milyon 957 bin 498 TL olan çıkarılmış sermayesi 70 milyon TL’ye artırıldı. 15-16-17 Mart’ta talep toplanan halka arzda satışa sunulan payların yüzde 57’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3’ü ise şirket çalışanlarına ayrıldı. Eksun Gıda’nın 48,90 TL fiyatla gerçekleşen halka arzına yatırımcılardan 15 kat talep gelirken, satışa sunulan payların tamamına 1.210.861 yatırımcı ortak oldu. Halka arzda Eksun Gıda yaklaşık brüt 980 milyon TL gelir elde edildi.

Bireysel yatırımcıların eşit bir şekilde yararlandığı halka arzda 1,2 milyon yurt içi bireysel yatırımcı Eksun Gıda’da pay sahibi oldu. Halka arzda yurt içi kurumsal yatırımcılarından gelen talebin yüzde 4’ü, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gelen talebin ise yüzde 10’u karşılandı.

Halka arz gelirinin önemli bir bölümü doğrudan yatırıma gidecek

Eksun Gıda, halka arzden elde ettiği yaklaşık 980 milyon TL’lik gelirin yüzde 30’unu doğrudan yatırımları için kullanacak. Şirket, elde edeceği kaynağın yüzde 20’sini Tekirdağ ve Konya’da kurulu un üretim tesislerinde elektrik ihtiyacının karşılanması için yapılacak 28 MW’lık yenilenebilir enerji santrali için yüzde 10’unu ise modernizasyon ve un silosu yatırımları için kullanmayı hedefliyor. Halka arz gelirinin geri kalanı ise finansal borçların ödenmesi için ve işletme sermayesi olarak değerlendirilecek.

Halka arzı daha güçlü bir mali yapı ve rekabet avantajı elde etme konusunda önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirten Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, rekor katılıma ilişkin şu değerlenirmede bulundu: “Tüm zamanların en yüksek bireysel katılımlı halka arz süreci bizleri onurlandırdı. Eksun Gıda’ya güvenerek ortak olan 1.2 milyondan fazla yatırımcıya teşekkür ediyoruz. Eksun Gıda BİST’e şeffaflık ve hesap verebilirlikteki iddiası ile geliyor. Sürdürülebilir büyümemize ivme kazandıracak olan halka arzımız ile pazardaki rekabet gücümüzün de artacağına inanıyoruz. Ayrıca hem şirket hem de hakim ortaklar 1 yıl boyunca dolaşımdaki hisse oranını artırmayacaklar. Özetle 1.2 milyondan fazla yatırımcı hesap verebilir, şeffaf, sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalamış bir şirkete ortak oldular.”

2022 yılı 9. ayı itibarıyla perakende un pazarında yüzde 9,7 hasılat payına sahip Eksun Gıda, Nielsen 2022 Eylül Perakende Araştırma Raporu’na göre zincir marketler hariç tutulduğunda, toplam cirosu ile pazar lideri konumundadır, Eksun Gıda yıllık 600 bin ton üretim kapasitesine sahip.