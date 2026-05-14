Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre Xi, görüşmede ekonomik ilişkilerin karşılıklı fayda ve “kazan-kazan” ilkesi temelinde ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Ticaret savaşlarının kazananı olmayacağını dile getiren Xi, iki ülke arasında ekonomik ve ticari iş birliğinde elde edilen olumlu ivmenin korunmasının önemine dikkat çekti.

Xi ayrıca, diplomatik anlaşmazlıkların çözümünde eşitlik temelinde yürütülen müzakerelerin en doğru yöntem olduğunu belirtti.

“Tayvan en kritik konu”

Xi Jinping, Tayvan’ı Çin-ABD ilişkilerindeki en hassas başlık olarak tanımladı. “Tayvan’ın bağımsızlığı” ile Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın birbirine zıt kavramlar olduğunu savunan Xi, bölgedeki dengelerin korunmasının iki ülkenin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Trump soruya yanıt vermedi

Görüşmenin ardından Xi Jinping ile birlikte Cennet Tapınağı’nı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump’a, Tayvan konusunun gündeme gelip gelmediği soruldu. Trump’ın bu soruya yanıt vermemesi dikkat çekti.