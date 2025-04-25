Çehreganlı, hedeflerinin Güney Azerbaycan Türk Cumhuriyeti’ni kurmak ve sonrasında Kuzey ile birleşerek Birleşik Azerbaycan idealini hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

“Güney Azerbaycan Türk milleti en temel haklardan bile yoksun” diyen Çehreganlı, bölgenin yer altı ve yer üstü zenginliklerine rağmen İran rejimi tarafından sistematik olarak dışlandığını, Türk kimliğinin bastırıldığını ifade etti. Güney Azerbaycan’ın demir, alüminyum, bakır gibi zengin maden yataklarına ve Hazar Denizi kıyısında stratejik limanlara sahip olduğunu hatırlatan Çehreganlı, bu topraklarda yaşayan halkın büyük bir milli ve siyasi şuura ulaştığını ve artık asimilasyona boyun eğmeyeceğini söyledi.

“Vatan bir evdir, millet bir ailedir” diyerek bölünmüşlüğe karşı durulması gerektiğini vurgulayan Çehreganlı, Güney Azerbaycan halkının artık kendi kaderini tayin etme yolunda kararlı olduğunu belirtti. “Kuzeyde başlayan milletleşme süreci bize de güç verdi. Şimdi biz de milletleştik ve devletleşmeye hazırız” dedi.

Türkiye ve Azerbaycan’a Çağrı: “Bu Kardeşlik Borcudur”

Çehreganlı, Türkiye ve Kuzey Azerbaycan’a önemli mesajlar vererek Güney Azerbaycanlıların yalnız bırakılmamasını istedi. “Gökte Allah, yerde Kuzey Azerbaycan ve Türkiye’den başka kimsemiz yok” diyen Çehreganlı, İran’daki ağır sansür ve yasaklar altında halkın Türkiye’ye ait yayınları gizli antenlerle izlemeye çalıştığını belirtti. Türkiye ve Azerbaycan devletlerinden, Güney Azerbaycan’ın sesini dünyaya duyurmaları çağrısında bulundu.

İran’a Net Mesaj: “Sabır Tükendi, İhanet Cezasız Kalmayacak”

Çehreganlı, İran rejiminin yıllardır Azerbaycan’ın düşmanlarına destek verdiğini ve artık Azerbaycan’ın bu ihanete sessiz kalmayacağını söyledi. Türkiye’nin desteğinin Azerbaycan’a moral ve cesaret verdiğini belirten Çehreganlı, İran’ın olası bir askeri saldırısının ise ağır sonuçları olacağını dile getirdi. “İran ordusu Azerbaycan’a ya da Türkiye’ye bir kurşun atarsa, bu onun sonu olur” diyerek İran’a açık bir uyarıda bulundu.

“Tarihin Çöplüğüne Atılacaklar”

Çehreganlı, İran’daki mevcut rejimin sona yaklaştığını belirterek, “Fars faşist molla rejimi en geç birkaç yıl içinde tarihin çöplüğüne atılacak” dedi. Batı dünyasının tavrının bu süreci hızlandırabileceğini ifade etti.

Son olarak, Çehreganlı, Güney Azerbaycan’ın Türk dünyasının birleşme yolundaki en stratejik halkası olduğunu belirterek, “Birleşik Azerbaycan kurulduktan sonra Turan ideali de gerçekleşecek” şeklinde konuştu.