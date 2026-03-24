İstanbul’un kronikleşen taksi sorununa dijital bir soluk getirmesi beklenen "Uygulama Bazlı Taksi" sisteminde hareketlilik sürüyor. Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 7’nci ihale, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında, şeffaflık ilkesiyle ve kameralar huzurunda gerçekleştirildi.

Rekor Fiyat: 6 Milyon 300 Bin TL

Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalede toplam 250 plaka görücüye çıktı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği açık artırmada:

En yüksek bedel: 34 TUA 140 plakası için verilen 6 milyon 300 bin TL + KDV oldu.

En düşük bedel: Satışı gerçekleşen son plaka olan 34 TUA 598, 5 milyon 675 bin TL + KDV karşılığında yeni sahibinin oldu.

Kullanım Süresi: Satın alınan bu plakaların işletme hakkı 29 yıl ile sınırlandırıldı.

Elenenler ve Geçersiz Teklifler Dikkat Çekti

İhaleye başvuran 172 kişiden bazıları teknik detaylara takıldı. 14 katılımcı başvuru yapmasına rağmen salona gelmezken, 7 kişi evrak eksikliği, 5 kişi ise teklif mektuplarındaki hatalar nedeniyle sürecin dışında kaldı. Neticede 146 katılımcı, İstanbul’un yeni nesil taksicileri arasına adını yazdırdı.

"Süreç Tamamen Şeffaf İlerliyor"

İhale sonrası değerlendirmelerde bulunan İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, ilginin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Demir, "Bugüne kadar toplam 589 taksi plakasının satışını tamamladık. Süreci elektronik ekranlar üzerinden herkesin gözü önünde yönettik. Yeni araçların en kısa sürede trafiğe çıkarak İstanbullulara hizmet vermesini hedefliyoruz," dedi.