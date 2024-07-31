İran dini lideri Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, “Katil ve terörist Siyonist rejim (İsrail), değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri derinden üzdü, ancak kendisine yönelik ağır bir cezanın da zeminini hazırladı” dedi.



"Kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz"

Hamaney, açıklamasında taziyelerini bildirerek, “İslam ümmetine, direniş cephesine, Filistin milletine ve özellikle Şehit Haniye'nin ailesi ile onunla birlikte şehit olan yanındaki arkadaşı için baş sağlığı diliyorum. İslam Cumhuriyeti topraklarında yaşanan bu acı ve çetin olayda, Haniye’nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu: “İran ve direniş cephesi, bu suça sert ve acı dolu karşılık verecek”

ran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin başkent Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından bildiri yayınladı. Bildiride, “Hamas Siyasi Bürosunun saygın başkanı İsmail Haniye ve onun cesur korumalarından biri, korkak ve cani Siyonist rejim (İsrail) tarafından Tahran'da şehit edildi” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu suikasta pişman edici bir karşılık verileceği vurgusu yapılan bildiride, “Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir. Bu suç, katil ve terörist İsrail rejiminin Gazze'de 9 ay süren ve on binlerce Filistinlinin katledilmesine yol açan savaşta utanç verici başarısızlıklarını örtbas etmek için her türlü eylemde bulunmaktan çekinmediğini gösterdi” denildi.