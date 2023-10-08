İsrail ve Gazze arasındaki çatışmalar devam ederken, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nahalah ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ayrı ayıt telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin arasındaki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin ardından Reisi Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'na ilişkin tebrik mesajı yayınladı. Mesajında, İsrail için bölgede denklemlerin değiştiğini belirten Reisi, Hamas'ı ve Filistin halkını İsrail'e karşı gerçekleştirdikleri askeri operasyon nedeniyle kutladı.

İran'ın Filisin halkının kendini savunma hakkını desteklediğini belirten Reisi, "Siyonist düşman artık denklemin değiştiğini bilmeli. Nihayet mazlum milletin ahı zalimlerin üzerinde tufana dönüştü. İlahi zafer güneşi bir kez daha Filistin'den doğdu ve müminlerin kalplerini mutlu etti, özgür dünya halklarını gururlandırdı ve zalimleri zelil etti. Allah'ın selamı gerçekleştirdikleri hareket ile tarih yazan ve zulüm dünyasını şaşkına çevirerek şoke eden cesur Filistin halkının üzerine olsun" ifadelerini kullandı.



"Şüphesiz Siyonist rejim ve destekçileri bölge milletlerinin tehdit altında olmalarının baş sorumlusudurlar"

Reisi, "Tüm dünyayı Filistin halkına uygulanan adaletsizliği, zulmü, kadınlara, mahkumlara, kutsallara, ve Müslümanların ilk kıblesine hakaret ve ihanetin devam etmeyeceğini, direniş gerçeğini izlemeye davet ediyoruz. Şüphesiz Siyonist rejim ve destekçileri bölge milletlerinin tehdit altında olmalarının baş sorumlusudurlar. İran, Filistin halkının meşru olan kendini savunma hakkını destekliyor. Filistin halkının esaretini normalleştirmek kabul edilemez ve milletlerin onuru zulme razı gelerek kazanılmıyor" dedi.



"Diğer Müslüman ülkeler de İslam ümmeti ile birlik içerisinde Filistin halkının yanında olmalıdır”

İslam ülkelerini Filistin'in yanında durmaya çağıran Reisi, İsrail'i savaşı devam ettirmeme konusunda uyararak, "Diğer Müslüman ülkeler de İslam ümmeti ile birlik içerisinde Filistin halkının yanında olmalıdır. Savaş çığırtkanlığı Siyonistlerin zararına olacaktır. Zafer Filistin halkının. Filistin'den Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e, Afganistan'a ve Irak'a tüm direnişe selam olsun. Kahraman Gazze'ye, Hamas'a, Cihat'a ve tüm direniş gruplarına selam olsun" ifadelerini kullandı.