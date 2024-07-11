İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye mektup gönderdi. Pezeşkiyan mektubunda Filistin direnişine destek vermeye devam edeceklerini belirterek, İsrail katliamları karşısındaki direnişin amacına ulaşacağına ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşacağına inandığını vurguladı. Pezeşkiyan, “İmam Humeyni'nin ilkelerine bağlı kalarak ve liderimiz Ayetullah Ali Hamaney'in önderliğinde, işgalci İsrail rejimi ile mücadeleyi ve Filistin halkını desteklemeyi insani ve İslami bir görev olarak görüyoruz” ifadelerini kullanarak, Kudüs ve Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar Filistin direnişini desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Filistin halkının göstermiş olduğu “kahramanca direniş” ile Gazze halkının “mazlum ama güçlü tarihsel varlığına” vurgu yapan Pezeşkiyan, “Bugün devam eden savaşta ilahi zafer Filistin halkının yanında karar kılacaktır” dedi.