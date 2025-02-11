Turizm Barışa Katkı Sağlar

Pezeşkiyan, turizmin toplumlar arasındaki etkileşimi artırarak yanlış algıları giderebileceğine dikkat çekti. "Seyahat; gelişim ve deneyim kazanmanın yanı sıra insanları birbirine yakınlaştırır. Kültürel alışverişi sağlayan bu tür organizasyonlar dünya barışı için de önemli bir fırsattır," dedi. Ayrıca, İran’ın misafirperver ve barış yanlısı halkını turistlerin görmesini arzu ettiğini belirtti.

Bölgesel Güvenlik İçin Katliamları Durdurun

Pezeşkiyan, dünya genelindeki güvenlik sorunlarına dair de açıklamalarda bulunarak, "Bugün yüz binlerce insanı katleden ve Gazze’de soykırım yapanlar, aynı zamanda insan haklarını savunduklarını iddia ediyorlar. Eğer gerçekten bölgede güvenlik sağlamak istiyorlarsa, önce katliam yapmayı bırakmalılar" dedi.

Dünya Barışı İçin Diyalog

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler'in bu yılki "Dünya barışı ve güvenliği" sloganını hatırlatarak, barışın ancak iletişim, dostluk ve samimiyetle sağlanabileceğini belirtti. "Katliam, öldürme ve ayrımcılıkla barış sağlanamaz," dedi.