Irak Başbakanı Ali Zeydi, İran'daki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile iki ülke arasında ulaştırma, demiryolu, kamu yönetimi ve yerel yönetimler alanlarını kapsayan iş birliği anlaşması ve 3 mutabakat zaptının imza törenine katıldı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, İran'daki temaslarını sürdürüyor. Zeydi, İran-Irak arasında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile birlikte ülkeler arasında çeşitli alanlarda iş birliğini öngören anlaşma ve mutabakat zaptlarının imza törenine katıldı. Törende iki ülke arasında ulaştırma, demiryolu, kamu yönetimi ve yerel yönetimler alanlarını kapsayan bir iş birliği anlaşması ve 3 mutabakat zaptı imzalandı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, anlaşmalar kapsamında Irak ile İran arasında uluslararası kara yolu yük taşımacılığı alanında iş birliği anlaşması imzalandı. Taraflar ayrıca Kirmanşah-Hüsrevi-Hanekin-Bağdat demiryolu hattının birbirine bağlanmasını öngören mutabakat zaptına imza attı. Açıklamada, projenin tamamlanmasıyla iki ülke arasındaki demiryolu ulaşımının geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Anlaşmalar arasında Bağdat ile Tahran'ın 'kardeş şehir' ilan edilmesini öngören mutabakat zaptı da yer aldı. İki ülke ayrıca kamu yönetimi, personel eğitimi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi alanlarında deneyim paylaşımını kapsayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Zeydi, sabah saatlerinde Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından resmi törenle karşılanmıştı. Zeydi'nin temasları sırasında güvenlik, ekonomi, enerji ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesinin ele alındığı öğrenildi.