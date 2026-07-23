İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Sporda huzur, Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Spor, belirli zamanlarda sınırlı bir faaliyet olmanın ötesinde, toplumun tamamını etkileyen, farklı yaş ve sosyal grupları aynı heyecan etrafında buluşturan güçlü bir toplumsal alandır' dedi.

2026-2027 Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı, Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Çiftçi, 'İki gün boyunca gerçekleştirilen toplantımızda spor faaliyetlerinde huzur ve güvenliğin güçlendirilmesi, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi, kurumlarımız arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve yeni dönem spor güvenliği stratejilerinin oluşturulması konularını tüm yönleriyle ele aldık. Sporda huzur, Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Spor, belirli zamanlarda sınırlı bir faaliyet olmanın ötesinde, toplumun tamamını etkileyen, farklı yaş ve sosyal grupları aynı heyecan etrafında buluşturan güçlü bir toplumsal alandır. Ülkemizde sporun herhangi bir dalıyla ilgilenmeyen, bir takımı takip etmeyen ya da spor gündeminden bütünüyle uzak kalan vatandaşımız neredeyse yoktur. Bu sebeple sporun sosyal, kültürel, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır' dedi.

'Sporun rekabeti dostlukla, başarısı emekle, mücadelesi ahlakla buluşmalıdır'

Spor organizasyonlarının şehirlerin tanıtımına, turizmine, istihdamına ve ekonomik canlılığına büyük katkı sağladığını söyleyen Çiftçi, 'Uluslararası organizasyonlar ise ülkelerin tanıtımını ve itibarını doğrudan etkilemektedir. Sporun maddi kazanımların ötesinde çok daha derin bir anlamı vardır. Spor birliktir, dayanışmadır, ortak sevinçtir. Farklı renkleri, farklı şehirleri ve farklı hayatları aynı duyguda buluşturur. Sporun rekabeti dostlukla, başarısı emekle, mücadelesi ahlakla buluşmalıdır. Dostça ve centilmence oynanan hiçbir karşılaşmanın kaybedeni yoktur. Ancak sporun bütün bu güzel yönlerinin sürdürülebilmesi için müsabakaların huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi de şarttır. Dün nasıl ki ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara müsaade etmiyorsak, yarın da sporda şiddet, düzensizlik ve kaos çıkarmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Toplumsal huzursuzluğu spor üzerinden körüklemeye, taraftarlarımızı karşı karşıya getirmeye ve Türk sporunu provokasyonların aracı haline getirmeye çalışanların karşısında kararlılıkla duracağız' şeklinde konuştu.

'Bu sezon 127 müsabaka güvenlik amirimiz görev yapacaktır'

En büyük gayelerinin çocukların, gençlerin, kadınların ve ailelerin spor etkinliklerine huzur ve güven içinde katılabilmelerini sağlamak olduğunu belirten Çiftçi, 'İçişleri Bakanlığı olarak önleyici güvenlik ve proaktif polislik anlayışıyla hareket ediyoruz. Güvenliği yalnızca olay meydana geldikten sonra müdahale etmek olarak görmüyor, riskleri önceden tespit eden, tedbirleri önceden alan ve muhtemel krizleri gerçekleşmeden engelleyen bir yaklaşımı esas alıyoruz. İl Spor Güvenlik Kurullarımız, Süper Lig müsabakalarında doğrudan valilerimizin başkanlığında toplanacaktır. Her stadyum ve takım için sabit müsabaka güvenlik amirleri görevlendiriyoruz. Bu sezon 127 müsabaka güvenlik amirimiz görev yapacaktır. Aynı stadyumlarda görev yapan amirlerimiz stadı, taraftar gruplarını ve muhtemel riskleri daha yakından tanıyacak; olaylara daha hızlı ve daha doğru müdahale edebilecektir. Kulüplerimizin, federasyonlarımızın, emniyet birimlerimizin ve ilgili bütün paydaşların bu toplantılara katılmasını arzu ediyoruz. Risk analizleri masa başında değil, sahadaki gerçekler esas alınarak hazırlanmalıdır' diye konuştu.

'Kurallar yalnızca taraftarlarımız için değil, spor alanına giren herkes için geçerli olmalıdır'

Teknolojik imkanları da güvenlik anlayışla birleştirdiklerine dikkat çeken Çiftçi, şunları söyledi:

'İllerimize tahsis edilen 582 yaka kameramızla riskli müsabakalardaki gelişmeleri takip ediyor, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve kamera izleme merkezleri üzerinden stadyumların her noktasını anlık olarak takip ediyoruz. Ayrıca taraftarların ve tüm yöneticilerin tamamının spor salonlarına ve stadyumlara Passolig ve e-biletle girmesini arzu ediyoruz. Kurallar yalnızca taraftarlarımız için değil, spor alanına giren herkes için geçerli olmalıdır. Protokol tribünündeki nizam ve kurallar da sporda huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında büyük önem taşıyor. Protokol tribünleri kuralların ihlal edildiği alanlar değil; spor ahlakının, sağduyunun ve örnek davranışın sergilendiği alanlar olmalıdır.'

'Müsabakaların güvenliği için 1 milyon 277 bin polisimiz ve 335 bin özel güvenlik görevlimiz görevlendirilmiştir'

Bakan Çiftçi, '2025-2026 sezonunda ülkemiz genelinde 118 bin 172 spor müsabakası gerçekleştirilmiştir. Bu müsabakalara 21 milyon 234 bin vatandaşımız iştirak etmiştir. Müsabakaların güvenliği için 1 milyon 277 bin polisimiz ve 335 bin özel güvenlik görevlimiz görevlendirilmiştir. Toplam 548 müsabakada 5 bin 838 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılmıştır. Bu rakamlar alınan tedbirlerin ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonun olumlu sonuçlarını göstermektedir. Ancak güvenlikte elde edilen hiçbir başarı bizi rehavete de sevk etmemelidir. Emniyet teşkilatımızın her bir mensubuna buradan açıkça ifade ediyorum, spor alanlarında kanun neyi emrediyorsa tavizsiz bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Şiddete, hakarete, kamu malına zarar vermeye ve sporun huzurunu bozmaya çalışanlara karşı 6222 sayılı Kanun'un adli ve idari hükümleri kararlılıkla hayata geçirilmelidir. Spor güvenliğinden sorumlu olanların tek bir tarafı vardır; o da hukuktan, kamu düzeninden ve milletimizin huzurundan yana olmaktır. Kulüp yöneticilerimiz, taraftar temsilcilerimiz ve yerel paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olacağız' dedi.

Sosyal medya başta olmak üzere taraftarları karşı karşıya getirecek açıklamalardan uzak durulmasını özellikle istirham ettiğini belirten Çiftçi, 'Nefret dilinin, ayrıştırıcı söylemlerin ve provokatif paylaşımların sporun güzel iklimini zehirlemesine asla müsaade etmeyeceğiz. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı; sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır .Dünya arenasında ay-yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır' şeklinde konuştu.

Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp temsilcileri ve ilgili şube müdürleri katıldı.