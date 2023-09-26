Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli The National gazetesine konuştu. Başbakan Sudani, "Bugün DEAŞ, Irak devleti için bir tehdit teşkil etmiyor ve artık DEAŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyona da ihtiyaç yok” ifadelerini kullandı. Irak ve ABD arasındaki Ortak Güvenlik Komisyonu’nun bu ay içinde bir araya geleceğini belirten Sudani, “Görüşmede güvenlik alanındaki iş birliği konuları ele alınacak. Biz bütün alanlarda iş birliğini geliştirmeye açığız” ifadelerini kullandı.



"Suriye’deki herhangi bir güvensizlik, bölgeyi DEAŞ ile ikinci bir savaşa sürükleyecek"

Suriye’de mevcut rejimin devam etmesinin ülkenin meçhul bir geleceğe sürüklenmesinden daha iyi olduğunu belirten Sudani, “Suriye’de meydana gelebilecek herhangi bir güvensizlik, bölgeyi terör örgütü DEAŞ ile ikinci bir savaşa sürükleyecek ve bu durum terör örgütü DEAŞ canavarlarının serbest bırakılmasına yol açarak Irak ve bölgenin istikrarını tehdit edecek” dedi.

Irak’ta görevi orduyu eğitmekle sınırlı olan yaklaşık 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.