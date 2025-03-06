Güvenlik önlemlerini kendi yöntemleriyle alan işçiler, bellerine bağladıkları ipleri çatıdaki sağlam noktalara sabitleyerek düşme riskini en aza indirmeye çalışıyor. Dört kişilik ekipler halinde çalışan bu cesur işçiler, dondurucu soğukta ve tehlikeli koşullarda mesailerini sürdürüyor.

“İpin Ucunda Ekmek Kavgası Veriyoruz”

Kar temizleme işçilerinden Yunus Aydın, aslında öğretmen olma hayali kurduğunu ancak kadro yetersizliği nedeniyle bu işi yapmak zorunda kaldığını belirterek, “Dört yıl boyunca öğretmenlik eğitimi aldım ve ücretli öğretmenlik yaptım. Ancak kadrolar dolunca açıkta kaldık. Şimdi ise ipin ucunda ekmek davası veriyoruz. Günlük kazancımız bir ekmek, bir çorba olsun diye metrelerce yüksekte çalışıyoruz. Önce ipi bir bacaya ya da sağlam bir demire bağlıyoruz. Eğer tutturacak bir yer yoksa, ekipten bir arkadaşımız ipi tutarak güvenliğimizi sağlamaya çalışıyor. İşimiz zor ama ekmek için mecburuz” dedi.

“Kar Yağışı Bizim İçin Umut”

Aynı işi yapan Deniz Aydın ise kar yağışını dört gözle beklediklerini vurgulayarak, “Kar yağdığında çok seviniyoruz çünkü geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Yüksek çatılarda arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Gece gündüz, Ramazan ayında bile durmadan işimize devam ediyoruz. 100 metre yükseklikte çalışıyoruz ve bu oldukça tehlikeli. Yazın inşaatlarda çalışıyorum, kışın ise çatı temizleyerek aileme ekmek götürüyorum” ifadelerini kullandı.

Muş’ta çatı temizleme işi, sadece geçim kapısı değil, aynı zamanda büyük bir risk anlamına geliyor. İşçiler, kar ve buzla mücadele ederken, tek dayanaklarının bağladıkları ipler olduğunu belirtiyor. Zorlu hava koşullarına rağmen ekmek parası için her gün çatılara çıkan bu insanlar, hayatlarını tehlikeye atarak ailelerini geçindirmeye çalışıyor.