"Babamın Korunması İçin Bu Kararı Almak Zorunda Kaldım"

Açıklamasında, babası İnan Kıraç’ı henüz iki aylıkken annesi Suna Kıraç ile birlikte evlat edindiğini belirten İpek Kıraç, sevgi ve özenle büyütülen bir evlat olarak böyle bir adımı atmanın kendisi için oldukça ağır olduğunu dile getirdi. Ancak babasının hem manevi hem maddi olarak korunması ve yönetimindeki kurumların geleceği için bu kararın gerekli olduğunu vurguladı.

Kıraç, babasının son yıllarda basına da yansıyan ve çevresi tarafından gözlemlenen “muhakeme kaybı ve akıl sağlığı sorunları” yaşadığını ifade ederek, bu durumun özellikle annesi Suna Kıraç’ın vefatının ardından derinleştiğini belirtti. Babasının çevresinde yer alan bazı kişilerin, akıl sağlığı sorunlarını istismar ederek hayatına maddi ve manevi anlamda müdahale ettiğini söyleyen İpek Kıraç, bu kişilerin babasının yaşamını kontrol altına aldığını ve onun yalnızlaşmasına yol açtığını iddia etti.

"Evlat Olarak Görevim Babamı ve Annemin Mirasını Korumaktır"

20 Aralık’ta İnan Kıraç’ın Büyükçekmece’de yapılan bir yıldırım nikâhıyla evlenmesinin ardından harekete geçtiğini söyleyen İpek Kıraç, bu evliliğin sevgi ve iyi niyet temelinden uzak olduğunu ve babasının bu durumun bilincinde bile olmayabileceğini belirtti.

İpek Kıraç, “87 yaşındaki babamın içine düşürüldüğü bu son tuzak, artık gerekeni yapmam ve bu suistimale bir son vermem konusunda beni ikna eden nihai gelişme olmuştur” diyerek, annesi Suna Kıraç’tan kalan manevi ve maddi mirası korumak adına tüm hukuki yollara başvuracağını ifade etti.

"Bu Hikâye, Annemin Hayal Ettiği Gibi Değil"

Kıraç, basına yaptığı açıklamanın bilgi kirliliğini önlemek ve konunun adalete intikal etmiş olmasından dolayı kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yapıldığını belirtti. “Elbette ki bizi bir aile yapan, annemin, babam ve benim için hayal ettiği hikâye bu değildi. Ben de babamla karşı karşıya değil el ele geçirmeyi dilerdim. Keşke böyle olabilseydi” ifadelerini kullanan İpek Kıraç, bundan sonra en doğru kararı yüce Türk adaletinin vereceğine inandığını söyledi.

Adaletin Kararı Bekleniyor

İpek Kıraç’ın başvurusunun ardından mahkemenin, İnan Kıraç’ın sağlık durumu ve mevcut durumuyla ilgili gerekli incelemeleri yaparak bir karar vermesi bekleniyor. Bu gelişme, Türkiye’nin iş dünyasında önemli bir yere sahip olan Kıraç ailesinin kamuoyuna yansıyan en dikkat çekici olaylarından biri olarak tarihe geçti.