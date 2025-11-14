Geçtiğimiz günlerde manipülasyon iddiaları nedeniyle Investco Holding’e kayyım atanmış ve şirketin yöneticileri tutuklanmıştı. Yeni atamayla birlikte, holding çatısı altındaki grup şirketlerin yönetiminde aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kayyım Atanan 20 Şirket

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Verusa Holding A.Ş. Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. İnnosa Teknoloji A.Ş. Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Pan Teknoloji A.Ş. Şişli Enerji A.Ş. Ortaköy Enerji A.Ş. Standard Boksit A.Ş. Ata Elektrik Enerjisi A.Ş. Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Core Engage Yazılım Anonim Şirketi Zeroone Interactive Yazılım Anonim Şirketi Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Vektora Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi

Kayyum Atamasıyla Ticari Faaliyetlerde Aksamalar Yaşandı

Yapılan incelemelerde, kayyum atamasının ardından holding bünyesindeki bazı şirketlerde ticari faaliyetlerin aksadığı tespit edildi. Tutuklu yöneticilerin görevlerini yerine getirememesi, bazı yöneticilerin istifa etmesi ve yönetim kurullarının oluşamaması nedeniyle kamuoyu bildirimleri ve resmi yazışmaların gecikmeye uğradığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden Nihat Özçelik ve beraber hareket eden yöneticilerin görevlerini ifa edememesi, kayyım atamasının önemini daha da artırdı. TMSF’nin atamasıyla birlikte, şirketlerin operasyonel işleyişinin normale döndürülmesi hedefleniyor.