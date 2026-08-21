Bahçeli, İsrail’in 18 Ağustos’ta İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırının Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirten Bahçeli, İsrail’in bölgedeki politikalarının yalnızca Suriye açısından değil, tüm Orta Doğu’nun güvenliği bakımından ciddi tehdit oluşturduğunu savundu.

“Türkiye’nin sabrını sınamaktan vazgeçilmeli”

İsrail’in Türkiye’ye yönelik söylemlerini de eleştiren Bahçeli, Ankara’nın çatışma arayan bir ülke olmadığını ancak milli güvenliğine yönelik tehditlere karşı sessiz kalmayacağını ifade etti.

Bahçeli, İsrail yönetimine Türkiye’yi tahrik etmekten, Türkiye’nin sabrını sınamaktan ve Türkiye aleyhtarı çevreleri cesaretlendiren açıklamalardan vazgeçme çağrısında bulundu.

Türkiye’nin barış ve istikrarı önceleyen bir dış politika izlediğini belirten Bahçeli, diplomasi, arabuluculuk, ekonomik iş birliği ve insani yardım araçlarıyla bölgesel barışın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye’nin toprak bütünlüğü vurgusu

Bahçeli, İsrail’in Suriye sahasındaki faaliyetlerinin Türkiye’nin güvenlik hassasiyetleriyle doğrudan kesiştiğini belirterek, Suriye’nin etnik, dini veya mezhepsel fay hatları üzerinden parçalanmasına yönelik girişimlerin bölgesel istikrarsızlığı derinleştireceğini söyledi.

Suriye’de güçlü, egemen ve toprak bütünlüğünü koruyan bir devlet yapısının bölge ülkelerinin yararına olduğunu dile getiren Bahçeli, İsrail’in Suriye’yi sürekli genişleyen bir askeri müdahale alanına dönüştürmesinin yeni gerilimlere yol açacağını kaydetti.

Netanyahu yönetimine uluslararası baskı çağrısı

Bahçeli, İsrail’in politikalarının sınırlandırılması için uluslararası yaptırım mekanizmalarının devreye alınmasını önerdi. Silah tedariki konusunda yaptırımlar uygulanması, ekonomik ve diplomatik baskının artırılması ve Birleşmiş Milletler sisteminin daha etkin kullanılması gerektiğini savundu.

Bahçeli ayrıca, ABD başta olmak üzere büyük güçlerin İsrail’e yönelik şartsız siyasi ve askeri desteğinin sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, Netanyahu yönetimine karşı uluslararası siyasette ortak bir tutum oluşturulması çağrısında bulundu.

“Filistin’de iki devletli çözüm desteklenmeli”

Filistin meselesinin bölgesel güvenliğin merkezinde yer aldığını ifade eden Bahçeli, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasını ve iki devletli çözümün uluslararası toplum tarafından desteklenmesini istedi.

Bahçeli, Filistin meselesinde kalıcı siyasi çözüm sağlanmadan Orta Doğu’da sürdürülebilir bir güvenlik mimarisinin kurulmasının son derece güç olduğunu söyledi.

“İslam Barış Gücü” ve bölgesel güvenlik önerisi

Bahçeli açıklamasında bölgesel güvenlik için çeşitli öneriler de sıraladı. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye öncülüğünde bir güvenlik iş birliğinin genişletilmesini ve “İslam Barış Gücü” anlayışına dönüştürülmesini öneren Bahçeli, ayrıca ABD, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği’nin dahil olacağı bir “Ortadoğu Barış Koalisyonu/Konseyi” kurulması çağrısında bulundu.

Türkiye’nin girişimiyle Birleşmiş Milletler himayesinde bir “Ortadoğu Güvenlik ve Barış Konferansı” düzenlenmesini isteyen Bahçeli, ateşkeslerin denetlenmesi için uluslararası bir gözlem misyonu oluşturulması gerektiğini de belirtti.

Bahçeli ayrıca Türkiye tarafından bölgesel güvenlik ilkelerini ortaya koyacak bir “Ankara Deklarasyonu” ilan edilmesini önerdi.

“Türkiye savaşın değil, barışın tarafında”

Türkiye’nin dış politika yaklaşımının savaş değil barış, işgal değil egemenlik ve parçalanma değil toprak bütünlüğü temelinde şekillenmesi gerektiğini belirten Bahçeli, Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısında caydırıcılığını da koruyacağını ifade etti.

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Türkiye’nin içeride milli birlik ve kardeşliğini güçlendireceğini, sınırlarının ötesinde ise barış, istikrar ve egemen devlet düzenini savunacağını söyledi.

MHP lideri, açıklamasının sonunda İsrail’in daha önce yapılan uyarıları dikkate almadığını savunarak, Türkiye’nin egemenlik haklarına yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmayacağı mesajını verdi. Bahçeli, “Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek bir güç de yoktur” ifadelerini kullandı.