Altındaki yükselişte, doların küresel ölçekte değer kaybetmesi ve ABD Hazinesi’nin tahvil geri alım programını artırması etkili oldu. Gram altın ağustos ayı boyunca yaklaşık yüzde 12 değer kazanırken, ons altındaki hareketlilik çeyrek altına da yansıdı. Çeyrek altının fiyatı 11 bin 500 TL seviyesinin üzerine çıktı.

Kuyumcularda kar satışı hareketliliği

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte vatandaşların bir bölümü ellerindeki altını nakde çevirmek için kuyumculara yöneldi. Özellikle son dönemde değer kazanan altından kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların kar satışı yaptığı gözlendi.

Kuyumcu esnafı Oğuz Sayman, yükselişle birlikte piyasada hareketliliğin arttığını belirterek, vatandaşların hem kar satışı yaptığını hem de yükseliş trendinden faydalanmak amacıyla alım gerçekleştirdiğini ifade etti.

Sayman, alım yapan vatandaşların daha çok işçiliği düşük altın ürünlerine yöneldiğini belirterek gram altın, sarrafiye ürünleri ve işçiliği az bileziklerin tercih edildiğini söyledi.

"Kısa vadede dalgalanma olabilir"

Altın fiyatlarının mevcut seviyelerden alım yapan yatırımcılar açısından kısa vadede dalgalanma riski taşıdığına dikkat çeken Sayman, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketleri yerine uzun vadeli perspektifle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Piyasalardaki küresel gelişmelerin yanı sıra doların seyri ve ABD ekonomisine ilişkin beklentilerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor. Gram altındaki yükselişin önümüzdeki dönemde sürdürülebilir olup olmayacağı ise küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak.