Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksindeki değişimleri açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,39 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,15 arttı, işçilik endeksi yüzde 114,05 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 66,08 arttı, aylık yüzde 2,47 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,47 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,08 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,49 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,21 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,26 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,93 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 73,97 arttı, aylık yüzde 2,44 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,44 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,09 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,61 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,27 arttı, işçilik endeksi yüzde 114,50 arttı.