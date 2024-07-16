2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) finalde İspanya'ya 2-1 kaybederek turnuvayı ikinci olarak tamamlayan İngiltere'de Teknik Direktör Gareth Southgate, görevinden ayrıldı.

İngiltere Futbol Birliği İcra Kurulu Başkanı Mark Bullingham, konuyla ilgili yayımladığı mesajda, Southgate'in İngiltere futbolunun geleceği için sağlam temeller attığını belirterek, teşekkür etti.

Gareth Southgate ise veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gururlu bir İngiliz olarak, İngiltere için oynamak ve İngiltere'yi yönetmek benim için hayatımın onuruydu. Bu benim için her şey demekti ve ben de her şeyimi verdim. Ama artık değişim ve yeni bir sayfa açma zamanı. Pazar günü Berlin'de İspanya'ya karşı oynadığımız final İngiltere teknik direktörü olarak son maçımdı."

Southgate yönetiminde İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda yarı final, 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynarken, son iki Avrupa Şampiyonası'nda ise final oynama başarısı gösterdi.