Sermaye piyasalarında 30 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye’nin köklü aracı kurumlarından olan İnfo Yatırım, pandemi döneminde başlattığı sosyal medya yayınları ile sektördeki öncü rolünü pekiştirdi. 2020’de “siz evden çıkmayın biz size geliriz” sloganıyla başlattığı içerik üretme süreci, günümüzde hız kesmeden devam ederek, YouTube kanalında 250 bin abone ve 55 milyon izlenmeye ulaşılmasını sağladı. Bu önemli başarı, İnfo Yatırım’ın emek veren tüm ekip üyeleriyle birlikte kutlandı.

Kutlamaya katılan isimler arasında İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Genel Müdür Tarkan Akgül, CMO Emre Seçen, Genel Müdür Yardımcıları Mert Yılmaz, Gökhan Özalp, Onur Akkaynak, Umut Kurcan, Kurumsal İletişim Direktörü Mine Uzun, Dijital Pazarlama Direktörü Barbaros Kınay’ın yanı sıra Prof. Dr. Ege Yazgan, Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Doç. Dr. Caner Özdurak, Dr. Öğretim Üyesi Alican Umut, Prof. Dr. Zeynep Ökten ve Dr. Öğretim Üyesi Selcen Altınbanş gibi önemli akademisyenler de yer aldı.

"Sektörde Fark Yaratmaya Devam Edeceğiz"

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, davette yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Finansal okuryazarlığı artırma misyonuyla 2020 yılından beri düzenli içerikler üretiyoruz. Bugün YouTube kanalımız 250 bin aboneye ulaştı ve bu başarıda katkılarınızın büyük payı olduğunu belirtmek isterim. Her gün sektördeki uzmanlarla canlı yayınlar yaparak, toplamda 2 bin yayına ulaşmış durumdayız. Bu özel başarıyı birlikte kutlamak ve yeni rekorlara doğru ilerlemek için bir araya geldik. Sektörde fark yaratmaya ve her alanda yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz.”

İnfo Yatırım, sektöre sağladığı katkılarla dikkat çekmeye devam ederken, YouTube kanalındaki başarılarıyla da finansal okuryazarlık alanındaki liderliğini pekiştiriyor.