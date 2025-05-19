Etkinlikte Renault’nun güvencesiyle sunulan Renew markalı araçlar ön plandaydı. Detaylı ekspertizden geçmiş, geçmişi belgelenmiş ve garantisi devam eden ya da ek garanti kapsamına alınmış araçlarla, ikinci el pazarında güvenin yeniden tanımı yapıldı. Araçların hem görsel hem de teknik açıdan titizlikle hazırlandığı şenlikte, müşteriler showroom kalitesinde bir deneyim yaşadı.

Avantajlı Kampanyalar ve Şeffaf Bilgilendirme

Ziyaretçiler, yalnızca araçlara değil, aynı zamanda profesyonel hizmete de büyük ilgi gösterdi. Etkinlik süresince katılımcılara; araç geçmişi, garanti kapsamı, fiyatlandırma avantajları, kredi seçenekleri ve takas süreçlerine dair kapsamlı bilgiler sunuldu. Gün boyu devam eden özel kampanyalar, hediye çekilişleri ve ikramlarla etkinlik, adeta bir otomobil festivali havasında geçti.

“İkinci Ele Yeni Bir Bakış Açısı Getiriyoruz”

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Satış Müdürü Dinçer Kılıç, Renew markasının sektöre kattığı değere dikkat çekerek, “İkinci el alışverişini sadece ticari bir süreç olarak değil, güven temelli bir ilişki olarak görüyoruz. Şenliğimizde sergilenen her araç, müşterilerimizin kafasındaki tüm soru işaretlerini giderecek şekilde hazırlanmıştır. Amacımız sadece araç satmak değil; müşteriye güven satmak,” dedi.

Marka Bilinirliği ve Müşteri Bağını Güçlendiren Organizasyon

Dinçer Kılıç, organizasyonun stratejik değerine de vurgu yaparak, “Bu etkinlik yalnızca satış değil, aynı zamanda marka bilinirliğimizi pekiştirmek, doğrudan müşteri temasını sağlamak ve Renew çatısı altındaki hizmet kalitemizi sahada göstermek açısından çok kıymetliydi. Katılımcılar araçları test etme ve uzmanlarla birebir görüşme şansı buldu,” ifadelerini kullandı.

Gelenekselleşecek Etkinliklerle Yeni Standartlar

Yoğun ilgi gören şenliğin bundan sonraki dönemlerde de devam edeceğini belirten Kılıç, “Bu tarz organizasyonları geleneksel hale getirerek, ikinci el araç alışverişine showroom kalitesini taşımakta kararlıyız. Renew güvencesiyle müşterilerimize değer katan çözümler sunmaya devam edeceğiz,” dedi.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar, ikinci el araç sektöründe sunduğu şeffaflık, kalite ve sürdürülebilirlik anlayışıyla fark yaratırken, Renew markası ile sektöre güven dolu bir gelecek vadediyor.