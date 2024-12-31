Zamlı Ücretler Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla, 2025 yılında geçerli olacak IMEI kayıt ücreti de belli oldu. Daha önce 31 bin 692 TL olan bu ücret, yeni düzenleme ile %43,9 oranında artarak 45 bin 614,20 TL’ye ulaştı. Artış oranı, özellikle yurtdışından telefon getirmeyi planlayan tüketiciler için büyük bir mali yük oluşturdu.

Yıllara Göre IMEI Ücretindeki Çarpıcı Artış

IMEI kayıt ücreti son yıllarda hızlı bir artış trendi izledi:

2015: 131 TL

131 TL 2018: 500 TL

500 TL 2023: 20 bin TL

20 bin TL 2024: 31 bin 692 TL

31 bin 692 TL 2025: 45 bin 614,20 TL

2015 yılında yalnızca 131 TL olan ücret, 10 yıl içinde 348 katına çıkarak cep telefonunun kendisinden daha maliyetli hale geldi.

Bazı Telefonlardan Daha Pahalı

Türkiye pazarında, IMEI kayıt ücretinin altında fiyatlara sahip birçok akıllı telefon modeli bulunuyor. Örneğin, orta segment bir telefonun fiyatı 25 bin - 40 bin TL arasında değişirken, IMEI kayıt ücreti bu telefonların fiyatını bile aşmış durumda. Bu durum, yurtdışından telefon getirmek isteyen kullanıcılar için ciddi bir caydırıcı faktör haline geliyor.

Tüketicilerin Tepkisi ve Alternatif Arayışları

Yüksek IMEI kayıt ücreti, vatandaşları alternatif arayışlarına itiyor. Kullanıcılar, yerli üretim telefonlara yönelmeyi veya yurtdışından telefon getirme planlarını ertelemeyi değerlendiriyor. Ayrıca, IMEI kayıt ücretinin ekonomik zorlukları artırdığı yönünde eleştiriler de artıyor.

Bu yüksek maliyetler, Türkiye’de teknolojiye erişimin giderek daha pahalı hale geldiğini ve yurtdışından telefon getiren vatandaşların üzerindeki yükün arttığını gösteriyor.