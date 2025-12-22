Ekol TV Yönetimi imzasıyla yapılan açıklamada, kapsamlı değerlendirmelerin ardından yayınların devam ettirilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. Açıklamada hem çalışanlara hem de izleyicilere teşekkür edilirken, alınan kararın kaçınılmaz hale geldiği ifade edildi.

Yönetim kurulu tarafından yapılan bilgilendirmede, özellikle son dönemde yaşanan finansal gelişmelerin kanalın faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırdığına dikkat çekildi. Sermaye yapısındaki değişimlerin, mevcut ekonomik koşullar altında sürdürülebilir bir yayıncılık modelini mümkün kılmadığı aktarıldı.

Ekol TV’nin kapanma kararına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Çalışanlarımızın özverili ve fedakâr emekleri sayesinde bu süreçte önemli bir başarı elde edilmiştir. Reklam Kurulu’ndan Efsane Kasım İndirimlerine 12,9 Milyon TL Ceza İçeriği Görüntüle Ancak son dönemde gelişen sermaye yapısı ve buna bağlı değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır. Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenen değerli izleyicilerimize teşekkür ederiz.”

Alınan karar doğrultusunda Ekol TV’nin yayın faaliyetleri resmen sona ererken, kanalın kapanışı medya sektöründe de dikkatle takip ediliyor.