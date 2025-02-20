İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık organizatörlüğünde, 4M Fuarcılık iş birliğiyle gerçekleştirilen fuar, sektörün yeniliklerini keşfetmek, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve son gelişmeleri takip etmek isteyen profesyonellere önemli fırsatlar sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır Açılışta Konuştu

Zirveye İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Bosna Hersek Federasyonu Ticaret Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace ve diğer yerli ve yabancı sektör profesyonelleri katıldı. Yıldır, İzmir'in fuarcılık alanındaki gelişimine dikkat çekerek, IMATECH’in sektördeki yeniliklerin tanıtılmasına büyük katkı sağladığını vurguladı. Yıldır, "Endüstriyel üretim teknolojilerindeki yenilikleri keşfetmek, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve sektördeki gelişmeleri takip etmek isteyen profesyoneller için önemli fırsatlar sunuluyor. Gayretlerimiz bu alanda devam edecek" dedi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nden Destek Mesajı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, fuarın üretim sektörü için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Makine sektörünün desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz ve AOSB olarak bu fuara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bosna Hersek'ten Katılım ve İşbirliği Vurgusu

Bosna Hersek Federasyonu Ticaret Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic ise, fuarın yeni dostluklar ve iş birlikleri kurma adına mükemmel bir fırsat sunduğunu belirterek, "İZFAŞ ile yıllardır mükemmel bir iş birliği içerisindeyiz. Bu fuarın Bosna Hersek ekonomisi için de önemli bir fırsat olduğunu vurgulamak isterim" dedi.

Fuar Hızla Büyüyen Bir Platform Olmaya Devam Ediyor

İzgi Fuarcılık Kurucu Ortağı Mustafa Kemal Hızarcıoğlu, fuarın kısa sürede sektörde kendine sağlam bir yer edinerek teknoloji ve sanayiyi buluşturan önemli bir platform haline geldiğini ifade etti. Hızarcıoğlu, fuarın istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirtti.

Alım Heyetleri ve Uluslararası Katılım

Fuarda, takım tezgâhları, CNC ve lazer makineleri, endüstriyel robotlar, kaynak teknolojileri, markalama ve otomasyon sistemleri gibi geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek. Ayrıca, ikili görüşmelerle ticari anlaşmalar yapılması ve makine satışlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu yıl fuara, Bosna Hersek Ticaret Odası, Kosova İş Adamları Derneği ve Sırbistan Uice Ticaret Odası iş birlikleriyle önemli alım heyetleri katılacak. Ayrıca, Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Kuveyt, Kosova, Mısır, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan ve Ukrayna gibi ülkelerden yoğun profesyonel katılım bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 63 ülkeden toplam 14 bin 80 kişinin ziyaret ettiği fuar, sektördeki uluslararası etkisini her geçen yıl artırarak önemli bir buluşma platformu olma yolunda ilerliyor.