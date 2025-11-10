Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, 10 Kasım’a özel hazırlanan videoyu resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. “Özlem ve minnetle…” notuyla yayımlanan video kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Yapay zekâ ile oluşturulan “Silivri” atmosferi dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından paylaşılan videoda, yapay zekâ teknolojisi kullanılarak İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki odasını yansıtan bir sahne oluşturuldu. Görüntülerde, demir parmaklıkların ardında asılı Atatürk portresi ve sade bir çalışma masası dikkat çekti.

İmamoğlu’nun kravatını takarak duvardaki saatin 09.05’i göstermesiyle birlikte saygı duruşuna geçtiği anlar, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Videonun sonunda kapı kapanıyor

Videonun finalinde, İmamoğlu’nun bulunduğu odanın demir kapısının kapanması sahnesi yer aldı. Bu detay, sosyal medya kullanıcıları tarafından “özgürlük ve mücadele” vurgusu olarak yorumlandı.

Paylaşım kısa sürede “X” (Twitter), Instagram ve YouTube’da gündem olurken, birçok kullanıcı videoyu “10 Kasım’a yakışan bir saygı duruşu” olarak değerlendirdi.

“Özlem ve Minnetle…” mesajı

Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımına eklediği “Özlem ve minnetle…” ifadesi, hem Atatürk’e duyulan saygıyı hem de içinde bulunduğu koşullara göndermeyi aynı anda barındırıyor.