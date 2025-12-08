Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada İmamoğlu, “Bu davanın muhatabı ben değilim, bu evrakları düzenleyen memurlardır” diyerek suçlamaları reddetti.

“Diplomam anamın ak sütü gibi helaldir”

Savunmasında davanın siyasi bir amaç taşıdığını belirten İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik bir engelleme girişimi olduğunu savundu:

“Bu bir diploma davası değildir. Bu dava, cumhurbaşkanlığı adaylığıma yönelik siyasi bir hamledir. 19 yaşındaki Ekrem’i yargılıyorlar. Diplomam okul tarafından düzenlenmiştir, hiçbir evrakı ben hazırlamadım. Bu dosya Türk yargısına sürülmüş bir kara lekedir.”

İmamoğlu, kendisine yönelik tüm soruşturmalarda hakimlerin sık sık değiştirilmesini de eleştirerek, bunun normal bir yargı süreci olmadığını ifade etti.

Hakim: “Maddi durumunuz yeterli değil miydi?”

Duruşmada, İmamoğlu’nun Girne Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş başvurusunda maddi durumunun yetersiz olduğu yönünde yazdığı dilekçe gündeme geldi. Hakimin sorusuna İmamoğlu şu yanıtı verdi:

“Bu absürt dosyada dikkatinizi çeken tek şey bu mu? O dönem bir öğrenci olarak İstanbul’a gelmek istiyordum. Gazetede ilan edilen geçiş hakkını gördüm ve başvurumu yaptım. Eğitimimi tamamladım, mezun oldum, diplomamı aldım.”

Savcılık: Diploma iptal davası beklensin

Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle ilgili İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde süren davanın sonucunun beklenmesini talep etti. Tarafların beyanlarının ardından mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Dava süreci devam ediyor

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Üçüncü duruşma da tamamlanırken, mahkemenin vereceği karar kamuoyunda yakından takip ediliyor.