İstanbul’da 2 Milyon Suriyeli

Konuşmasında, İstanbul’un yaklaşık 2 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını vurgulayan İmamoğlu, savaşın etkilerinin sadece Suriye ile sınırlı kalmadığını, Türkiye’nin ve özellikle İstanbul’un büyük sorumluluk üstlendiğini ifade etti. İmamoğlu, “Sevdiklerini, evlerini ve tüm mal varlıklarını bırakarak çevre ülkelere sığınan Suriyeliler, yurtlarına geri döndüklerinde yeni bir bedel ödememeli,” dedi.

“Suriyelilere Destek Vermeye Hazırız”

Suriye’nin yeniden inşasında yerel yönetimlerin kritik bir rol oynayacağını belirten İmamoğlu, “Geri dönerek ülkelerini yeniden inşa etmek isteyen Suriyelilere her türlü desteği sağlamaya hazırız. Bu kapsamda İSMEK’lerde (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları) gönüllü olarak geri dönmek isteyenlere mesleki eğitimler sunabiliriz,” dedi.

İmamoğlu ayrıca, savaş sonrası kentlere yönelik bir eylem planı oluşturulması gerektiğini belirterek, “Kardeş şehrimiz Şam ile bu süreci birlikte planlayabiliriz,” diye konuştu.

Yerel Yönetimlerin Sorumluluğu

Suriye’nin bugünkü durumundan yalnızca otoriter rejimlerin değil, aynı zamanda etnik ve dini farklılıkları çıkarları için kullanan dış aktörlerin de sorumlu olduğunu ifade eden İmamoğlu, savaşın neden olduğu tahribatı ve travmayı hatırlatarak, “Yapmak, yıkmaktan daha zordur. Özgür, bağımsız, kapsayıcı ve demokratik bir Suriye’nin inşası için herkes üzerine düşeni yapmalı,” dedi.

İstanbul’un Modeli İlham Kaynağı Olacak

İBB Başkanı, İstanbul’un sosyal, ekonomik ve belediyecilik alanlarındaki tecrübesinin Suriye’nin yeniden inşa sürecinde ilham kaynağı olabileceğini söyledi. Afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere İstanbul’un bilgi birikimini paylaşmaya hazır olduklarını ifade eden İmamoğlu, kapsayıcılık, kalkınma ve refah ilkeleri üzerine oturan İstanbul modelinin bölgedeki diğer şehirler için önemli bir örnek teşkil edeceğini belirtti.

“Dayanışma Belediyeciliği Uygulamalarıyla Destek Sağlayabiliriz”

İmamoğlu, savaştan etkilenen kentlerin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlama konusundaki kararlılığını vurgularken, Suriyelilere gönüllü dönüş sürecinde destek olmayı sürdüreceklerini yineledi. “Yeni bir hayat kurmaya çalışan Suriyelilere barış içinde bir gelecek sağlanmalı,” diyerek, bu alanda iş birliği çağrısında bulundu.