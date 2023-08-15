Emlak sektörü temsilcileri, ilk kez konut alacak vatandaşlara yönelik destek çalışmalarının hem konut satış fiyatlarını hem de kiraları düşüreceğini öngördüklerini ifade ediyor. Emlak Değerleme Uzmanı Atalay Demirbaş da konuyla ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Türkiye’de sıfır konut için uygulanan kampanya ve kredi faiz oranlarının konut edindirmede sağladığı yararları sektör temsilcileri olarak görüyoruz. İlk kez konut alacaklar için uygulanacak kredi düzenlemesi ile hem sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak evlenenlerin konut edinmesinde fayda sağlanmış olacak hem de piyasa hareketlenmiş olacak. Bu kampanyaya kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da hazırlıklarını yaparak katılacağını değerlendiriyoruz. Gerek BDDK gerekse kamu bankalarının yöneticileri epey bir süredir yeniden ikinci el konut kredisinde uzun vadelerin açılabilmesi konusunda hazırlık yapıyordu. Bu yeni kampanya dönemiyle birlikte 180 ay vadeli düşük faizli kredilerle amaca hizmet eden bir çalışmanın yapılacağı anlaşılıyor. Dahası bu kampanyaların sıfır konutlarda olduğu gibi ikinci el konutlara da inebileceğini öngörüyoruz. Bu tür kampanyalarla birlikte ilk kez konut sahibi olacaklar için hem arzın yükselmesi hem de ucuz konuta talebin artmasıyla satış fiyatlarında bir düşüşün de kademeli olarak geleceğini düşünüyoruz. Konut satış fiyatlarının düşmesi de süratle kiraların normal seviyelere inmesini beraberinde getirecek” dedi.