Muş'ta son yıllarda çiftçilerin tercihi olan çilek ekiminde yüzler gülüyor. Yılın ilk hasadının yapıldığı çilek tarlalarında çiftçiler, özellikle sabahın serin saatlerinden öğle saatlerine kadar çilek hasadı yapıyor. Merkeze bağlı Kepenek köyünde 15 dönümlük arazisinde daha önce yonca ekimi yapan Murat Özkan isimli çiftçi, geçen yıl çilek ekimine başladı. Manisa'dan getirttiği 100 bin adet çilek fidesini arazisine eken Özkan, yılın ilk hasadını yapmaya başladı. Hasadı yapılan tarlada aylık ortalama 40 ton çilek elde ettiğini ifade den Özkan, 15 dönüm arazisi olduğunu ve daha önce burada yonca ektiğini söyledi. Farklı bir arayışa girdiğini ifade eden Özkan, “Ben çilek ekmeye karar verdikten sonra Manisa'ya giderek 100 bin adet çilek fidesi getirdim. 2 yıldır çilek üretiyorum ve her yıl 8 ay boyunca mahsul elde ediyoruz. Ayda 5 ton dolayında mahsul elde ediyoruz ve bir yılda 30-40 tona ulaşmış oluyoruz” dedi.

Ürettikleri çilekleri toptan sattıklarını belirten Özkan, “Bazen vatandaşlar gelip bizden toptan fiyatına alıyor ve yol kenarında satıyor. Tarlamızda günlük 25 kişi çalışıyor. Sabahtan öğlene kadar çalışıyorlar ve onların topladığı çilekleri müşterilerimize teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çiftçilere boş arazilerini değerlendirmeleri noktasında tavsiyelerde de bulunan Özkan, özellikle çilek, fasulye ve barbunya ekiminin karlı olacağını söyledi.